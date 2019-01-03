Чт, 3.01.2019
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  • Полиция предупреждает: если вы получили такое сообщение, ваш телефон в опасности

Полиция предупреждает: если вы получили такое сообщение, ваш телефон в опасности

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Распространяемый в телефонах вирус.

ФОТО: Politseinik Maarja Punak

Полицейский Маарья Пунак предупреждает в своем посте на Facebook об якобы антивируснике, который на самом деле является носителем вируса, передает Postimees.

«Если на мобильный телефон приходит сообщение на эстонском или английском языках, что мобильник заражен и для его очистки следует нажать на кнопку ниже, пожалуйста, не нажимайте на эту кнопку», - предупреждает Пунак в своей посте и отмечает, что данная кнопка перенаправляет пользователя к загрузке приложения, с помощью которого, как утверждается, будет удален вирус, но на самом деле будет загружено вредоносное программное обеспечение. «Оно в свою очередь может искать пароли и может направлять, например, на порносайты».

Рекомендации, что делать в случае получения сообщения:

  1. Закройте все открытые в интернете страницы (страницу с сообщением о вирусе не надо закрывать и можно оставить ее открытой).
  2. Откройте настройки.
  3. Выберите Apps/ Приложения
  4. Найдите свой веб-браузер и нажмите на него (Chrome, Samsung Internet и так далее).
  5. Нажмите на Force stop.
  6. Выберите Storage.
  7. Нажмите на Clear cache.

«В мобильных устройствах можно использовать антивирусники, но их следует загружать только от известных производителей. На эстонском рынке, например, есть программы Telia SAFE и Elisa F-Secure, поэтому следует посмотреть, что предлагает конкретно ваш оператор», - пишет Пунак.

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