Полиция предупреждает: если вы получили такое сообщение, ваш телефон в опасности

Полицейский Маарья Пунак предупреждает в своем посте на Facebook об якобы антивируснике, который на самом деле является носителем вируса, передает Postimees.
«Если на мобильный телефон приходит сообщение на эстонском или английском языках, что мобильник заражен и для его очистки следует нажать на кнопку ниже, пожалуйста, не нажимайте на эту кнопку», - предупреждает Пунак в своей посте и отмечает, что данная кнопка перенаправляет пользователя к загрузке приложения, с помощью которого, как утверждается, будет удален вирус, но на самом деле будет загружено вредоносное программное обеспечение. «Оно в свою очередь может искать пароли и может направлять, например, на порносайты».
Рекомендации, что делать в случае получения сообщения:
- Закройте все открытые в интернете страницы (страницу с сообщением о вирусе не надо закрывать и можно оставить ее открытой).
- Откройте настройки.
- Выберите Apps/ Приложения
- Найдите свой веб-браузер и нажмите на него (Chrome, Samsung Internet и так далее).
- Нажмите на Force stop.
- Выберите Storage.
- Нажмите на Clear cache.
«В мобильных устройствах можно использовать антивирусники, но их следует загружать только от известных производителей. На эстонском рынке, например, есть программы Telia SAFE и Elisa F-Secure, поэтому следует посмотреть, что предлагает конкретно ваш оператор», - пишет Пунак.