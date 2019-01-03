Полиция предупреждает: если вы получили такое сообщение, ваш телефон в опасности

«Если на мобильный телефон приходит сообщение на эстонском или английском языках, что мобильник заражен и для его очистки следует нажать на кнопку ниже, пожалуйста, не нажимайте на эту кнопку», - предупреждает Пунак в своей посте и отмечает, что данная кнопка перенаправляет пользователя к загрузке приложения, с помощью которого, как утверждается, будет удален вирус, но на самом деле будет загружено вредоносное программное обеспечение. «Оно в свою очередь может искать пароли и может направлять, например, на порносайты».