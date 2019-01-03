Видео: как работают новые билетные аппараты в поездах Elron
3 января 2019, 17:13
С сегодняшнего дня в поездах Elron работают билетные аппараты, которые были установлены еще летом 2017 года.
Теперь пассажиры могут самостоятельно валидировать свои поездки и покупать билеты для проезда.
Репортер Postimees показал, как работает билетный аппарат и как можно купить билет.
Как купить билет?
Пока купить билет в аппарате можно только за деньги, загруженные на проездную карту Elron, но потом можно будет расплачиваться и с помощью бесконтактной банковской карты.
Смотрите видео!