Видео: как работают новые билетные аппараты в поездах Elron

Теперь пассажиры могут самостоятельно валидировать свои поездки и покупать билеты для проезда.

Репортер Postimees показал, как работает билетный аппарат и как можно купить билет.

Пока купить билет в аппарате можно только за деньги, загруженные на проездную карту Elron, но потом можно будет расплачиваться и с помощью бесконтактной банковской карты.