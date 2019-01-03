Чт, 3.01.2019
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  • Видео: как работают новые билетные аппараты в поездах Elron

Видео: как работают новые билетные аппараты в поездах Elron

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С сегодняшнего дня в поездах Elron работают билетные аппараты, которые были установлены еще летом 2017 года.

Теперь пассажиры могут самостоятельно валидировать свои поездки и покупать билеты для проезда.

Репортер Postimees показал, как работает билетный аппарат и как можно купить билет.

Как купить билет?

  1. Приложите к аппарату проездную карту Elron.
  2. Выберите желаемый пункт назначения.
  3. Выберите подходящий билет (обычный билет, или льготный билет ученика/пенсионера) и его количество. Льготу единой карты можно зарегистрировать, нажав после соответствующей иконки кнопку «Vali» и проведя единой картой перед машиной.
  4. На основании введенной информации машина произведет оплату.
  5. Для подтверждения покупки билета еще раз проведите перед билетным аппаратом проездной картой Elron.

Пока купить билет в аппарате можно только за деньги, загруженные на проездную карту Elron, но потом можно будет расплачиваться и с помощью бесконтактной банковской карты.

Смотрите видео!

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