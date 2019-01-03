Видео: ужасные дорожные условия мешают водителям покинуть парковку магазина
3 января 2019, 17:28
На многих дорогах Эстонии сейчас творится настоящий кошмар: из-за скользкого покрытия многие попадают в ДТП. У некоторых водителей проблемы возникают даже при попытке покинуть парковку магазина.
Портал Virumaa Teataja опубликовал видео, на котором заснято, как машины пытаются покинуть парковку торгового центра Kroonikeskus в Раквере. Поскольку дорога очень скользкая, машины не могут преодолеть подъем и вновь скатываются на парковку.
Смотрите видео!