Чт, 3.01.2019
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас
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  • Видео: ужасные дорожные условия мешают водителям покинуть парковку магазина

Видео: ужасные дорожные условия мешают водителям покинуть парковку магазина

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На многих дорогах Эстонии сейчас творится настоящий кошмар: из-за скользкого покрытия многие попадают в ДТП. У некоторых водителей проблемы возникают даже при попытке покинуть парковку магазина.

Портал Virumaa Teataja опубликовал видео, на котором заснято, как машины пытаются покинуть парковку торгового центра Kroonikeskus в Раквере. Поскольку дорога очень скользкая, машины не могут преодолеть подъем и вновь скатываются на парковку.

Смотрите видео!

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