Чт, 3.01.2019
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

Двукратная чемпионка мира трагически умерла в 37 лет

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Голландская конькобежка Паулина ван Детеком скончалась в 37 лет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на NOS.

Ван Детеком умерла 2 января. Причиной смерти бывшей спортсменки стало онкологическое заболевание, которое удалось диагностировать только летом 2018 года. С 2012 года ван Детеком не участвовала в соревнованиях.

Ван Детеком выступала в конькобежном спорте с 1998 года. В 2008 году голландской спортсменке удалось выиграть чемпионат мира сразу в двух дисциплинах. Она оказалась первой в командной гонке и победила в классическом многоборье. В том же году Детеком завоевала серебро на чемпионате Европы. Голландка всего раз приняла участие в Олимпийских играх. На соревнованиях в итальянском Турине в 2006 году она финишировала 13-й в гонке на 1500 метров.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ