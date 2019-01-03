Каждому по 120 евро: члены волостного собрания незаконно выписали себе премии

В декабре член волостного собрания Артур Валк сделал предложение о поправке, чтобы на равных со служащими выплатить премии в 120 евро и всем членам совета. Волостное собрание проголосовало за внесение изменений и на голосовании поддержали выплату премий.

Министерство финансов сделало Хийумааскому волостному собранию замечание, отметив, что такая выплата премий членам волостного собрания противоречит закону. Советники Министерства финансов Оливия Талусте сказала, что членам собрания можно назначать, например, плату за посещение заседаний и возмещение ущерба расходов на проезд и ночевку. Также было сделано предписание, что собрание не может назначать премии своим членам.

Хийумааское волостное собрание отменит решение на заседании 7 января. «Считаю данную точку зрения по поводу решения собрания достаточно авторитетной и аргументированной, чтобы созвать заседание для частичной отмены решения Хийумааского волостного собрания», - сказал председатель волостного собрания Айвар Вийдик, который в декабре покинул зал заседания на время обсуждения вопроса и последующего голосования, поскольку этого требует антикоррупционный закон.

Волостная старейшина Рейли Ранд сказала, что волостная управа решила выплатить всем волостным работникам и сотрудникам подведомственных учреждений премии. «Более 470 работникам была назначена премия в 120 евро», - сказала Ранд. Это решение было принято, по словам волостной старейшины, из-за прекрасно проделанной работы в сложный после проведения административной реформы год. «Данное решение соответствует закону».