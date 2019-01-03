Больше всего за год в Эстонии выросла численность граждан Нигерии

По данным регистра народонаселения Эстонии, в стране проживают в общей сложности граждане 144 государств. Если принимать в расчет только те государства, граждан которых проживает в Эстонии по крайней мере 500, то в прошлом году целенаправленнее всего в Эстонии росла численность граждан Нигерии.

Так, по данным регистра народонаселения Эстонии по состоянию на 1 января в Эстонии проживает 600 граждан Нигерии. По состоянию на 1 января прошлого года граждан Нигерии в Эстонии проживало 435, таким образом численность граждан Нигерии в Эстонии выросла за год на 38 процентов.

Граждан Индии по состоянию на 1 января в Эстонии проживает 691, годом раньше — 435. То есть численность граждан Индии в Эстонии выросла за год на 30 процентов.

Граждан Франции по состоянию на 1 января в Эстонии проживает 1722, годом раньше их было 1487. Граждан Италии по состоянию на 1 января в Эстонии проживает 2013, годом раньше их было 1740. За год численность граждан Франции и Италии в Эстонии выросла на 16 процентов.

Граждан Румынии по состоянию на 1 января в Эстонии проживает 826, годом раньше их было 720, таким образом численность граждан Румынии в Эстонии выросла за год на 15 процентов.

Граждан Латвии по состоянию на 1 января в Эстонии проживает 5648, годом раньше их было 4978, таким образом их численность в Эстонии выросла за год на 13 процентов. Граждан Швеции по состоянию на 1 января в Эстонии проживает 1410, годом раньше их было 1277, таким образом их численность в Эстонии выросла за год на 10 процентов. Граждан Финляндии по состоянию на 1 января в Эстонии проживает 8800, годом раньше их было 8260, таким образом их численность в Эстонии выросла за год на 7 процентов. Численность проживающих в Эстони и граждан Литвы за год выросла с 2428 до 2534, то есть на 4 процента.

Граждан России по состоянию на 1 января в Эстонии проживает 88 785, по сравнению с 1 января 2018 года их численность сократилась на один процент, то есть на 948 человек.