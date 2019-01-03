Чт, 3.01.2019
Силы, которые пытаются заявить, что миграция — это нечто столько ужасное, что о ней нельзя даже говорить, нашли кость, которые они могут грызть. Свен Миксер

Партия «Богатство жизни» лишилась одного из основателей

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Партия «Богатство жизни». Слева направо: Михкель Кангур, Артур Тальвик, Хели Пийсанг, Тоомас Трапидо, Пирет Ряни, Анзори Баркалая и Хелен Лемминг.

ФОТО: Elmo Riig

Партию «Богатство жизни» (Elurikkuse erakond) покинул один из основателей и предводителей Анзори Баркалая, сообщает rus.err.ee.

"Есть вещи в общем политическом климате Эстонии, которые не украшают думающего человека. Это не только проблема партии «Богатство жизни»", – сказал Баркалая ERR.

"Видимо, я не подхожу или не приспособлен к общему пониманию ценностей эстонского политического ландшафта", – добавил он.

Баркалая сказал, что продолжит работать в Тартуском университете и НКО Parem Ilm.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ