Партия «Богатство жизни» лишилась одного из основателей

"Есть вещи в общем политическом климате Эстонии, которые не украшают думающего человека. Это не только проблема партии «Богатство жизни»", – сказал Баркалая ERR.

"Видимо, я не подхожу или не приспособлен к общему пониманию ценностей эстонского политического ландшафта", – добавил он.