Партия «Богатство жизни» лишилась одного из основателей
3 января 2019, 19:48
Партию «Богатство жизни» (Elurikkuse erakond) покинул один из основателей и предводителей Анзори Баркалая, сообщает rus.err.ee.
"Есть вещи в общем политическом климате Эстонии, которые не украшают думающего человека. Это не только проблема партии «Богатство жизни»", – сказал Баркалая ERR.
"Видимо, я не подхожу или не приспособлен к общему пониманию ценностей эстонского политического ландшафта", – добавил он.
Баркалая сказал, что продолжит работать в Тартуском университете и НКО Parem Ilm.