Более половины граждан Эстонии доверяют Европейскому Союзу

По данным проводившегося в ноябре опроса, Европейскому Союзу доверяют 53 процента граждан Эстонии, это седьмой показатель среди стран ЕС. Больше ЕС доверяют граждане Литвы (63 процента), Дании (60 процентов), Швеции (59 процентов), Голландии (57 процентов), Мальты (56 процентов) и Португалии (55 процентов).

В среднем по ЕС Европейскому Союзу доверяют 42 процента граждан, самый низкий показатель в Греции (26 процентов), Великобритании (31 процент), Чехии (32 процента) и Франции (33 процента).

25 процентов опрошенных в Эстонии заявили, что не доверяют ЕС, ниже этот показатель в Литве (21 процент) и на Мальте (22 процента). В среднем по ЕС Европейскому Союзу не доверяют 48 процентов граждан, больше всего в Греции - 70 процентов.

В то же время в Эстонии и на Мальте самая большая доля тех, кто не смог высказать в опросе своего мнения - по 22 процента в обеих странах. В среднем по ЕС этот показатель составил 10 процентов.