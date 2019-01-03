На Украине убиты две студентки-иностранки

В Харькове в одной из квартир на улице Валентиновская в четверг, 3 января, около 9.30 обнаружены тела двух студенток из Турции с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает Korrespondent.

"3 января 2019 около 9.30 в Киевский отдела полиции обратился 19-летний мужчина с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета. Студентки с 31 декабря 2018 года не отвечают на телефонные звонки. Прибыв на место происшествия, в съемной квартире работники полиции обнаружили два женских тела без признаков жизни", - говорится в сообщении.