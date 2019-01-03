Зимний призыв: треть новобранцев будет служить в Йыхви

Почти 130 молодых людей, среди которых оказались и две девушки, приступили к срочной службе в рядах Сил обороны Эстонии в базирующемся в Йыхви Вируском батальоне, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Задача январского призыва - подготовить для Первой пехотной бригады сержантов-инструкторов и водителей, которые участвовали бы в проведении курсов стрелков и унтер-офицеров летнего призыва. Я бы уточнил - мы готовим их не только для подготовки подразделений мирного времени, но мы планируем задействовать их и в случае военного положения", - говорит полковник, командир Вируского батальона Арно Круусманн.