Начало судебного процесса по делу Tallina Sadam отложено на неопределенный срок

Присяжный адвокат Пауль Керес оспорил в Таллиннском окружном суде постановление Харьюского уездного суда о продлении ареста на имущество Кальюранда, а окружной суд примет решение 21 января, сообщила ERR пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

По планам, первое заседание процесса должно было состояться 8 января. Харьюский уездный суд назначит новое время заседания, когда вступит в силу решение суда по аресту на имущество Кальюранда.