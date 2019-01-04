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Начало судебного процесса по делу Tallina Sadam отложено на неопределенный срок

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Экс-руководитель Tallinna Sadam Айн Кальюранд со следователем.

ФОТО: Sander Ilvest

Начало судебного процесса по делу Таллиннского порта, намеченное на январь, отложено на неопределенный срок, поскольку защита оспорила продление ареста на имущество обвиняемого Айна Кальюранда, сообщил портал новостей ERR.

Присяжный адвокат Пауль Керес оспорил в Таллиннском окружном суде постановление Харьюского уездного суда о продлении ареста на имущество Кальюранда, а окружной суд примет решение 21 января, сообщила ERR пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

По планам, первое заседание процесса должно было состояться 8 января. Харьюский уездный суд назначит новое время заседания, когда вступит в силу решение суда по аресту на имущество Кальюранда.

Опираясь на собранные полицией безопасности в ходе продолжавшегося около трех лет уголовного следствия доказательства, госпрокуратура обвиняет бывших руководителей Таллиннского порта Аллана Кийля и Айна Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015.

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