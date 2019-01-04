Со склада латвийской армии исчезли приборы ночного видения

Минобороны подтвердило, что факт пропажи констатирован во время инвентаризации в прошлом году. Начаты две служебные проверки, после чего возбуждено уголовное дело. Его детали министерство не раскрывает.

Представитель Минобороны Каспарс Галкин заявил: "Конкретное оборудование, конкретный инвентарь найден, установлены причастные к этому лица". Так как расследование еще продолжается, министерство не раскрывает объемы похищенного и величину причиненного НВС ущерба.

В то же время Галкин подтвердил, что виновные в случившемся - представители вооруженных сил. В распоряжении LTV попала информация, что отстранены несколько высокопоставленных чинов, однако министерство не комментирует данные сведения.

Глава Минобороны Раймонд Бергманис признал, что "в жизни все случается". "Я не могу проследить за всем, что происходит в вооруженных силах Латвии. Поэтому есть ответственные лица, которые за это отвечают. Никаких выводов я пока не озвучу", - сказал он.