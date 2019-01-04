Вместо восьми лет всего полгода тюрьмы: суд изменил приговор обвиняемой в убийстве

В сентябре 2018 года Харьюский уездный суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил ее к 8 годам лишения свободы, однако сторона защиты с таким решением не согласилась и подала апелляцию, а в среду, 3 января, Таллиннский окружной суд счел представленные в апелляционной жалобе доводы убедительными для того, чтобы изменить приговор, пишет rus.err.ee.

Вместо восьми лет лишения свободы ее приговорили к четырем годам тюрьмы, при этом реально отсидеть за решеткой придется 6 месяцев, а оставшуюся часть наказания женщина будет отбывать условно.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, 17 августа 2017 года в квартире дома на улице Лыйме Светлана Вилкре избивала своего сожителя палкой, а когда она сломалась, продолжила бить его ремнем с металлической пряжкой - в результате чего от полученных травм он скончался на месте.