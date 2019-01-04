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  • Вместо восьми лет всего полгода тюрьмы: суд изменил приговор обвиняемой в убийстве

Вместо восьми лет всего полгода тюрьмы: суд изменил приговор обвиняемой в убийстве

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Тюрьма. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Таллиннский окружной суд накануне изменил как квалификацию преступления, так и наказание жительнице Пыхья-Таллинна Светлане Вилкре (58), которую прокуратура обвинила в том, что в августе 2017 года она до смерти забила палкой для ходьбы и брючным ремнем своего сожителя.

В сентябре 2018 года Харьюский уездный суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил ее к 8 годам лишения свободы, однако сторона защиты с таким решением не согласилась и подала апелляцию, а в среду, 3 января, Таллиннский окружной суд счел представленные в апелляционной жалобе доводы убедительными для того, чтобы изменить приговор, пишет rus.err.ee.

Вместо восьми лет лишения свободы ее приговорили к четырем  годам тюрьмы, при этом реально отсидеть за решеткой придется 6 месяцев, а оставшуюся часть наказания женщина будет отбывать условно.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, 17 августа 2017 года в квартире дома на улице Лыйме Светлана Вилкре избивала своего сожителя палкой, а когда она сломалась, продолжила бить его ремнем с металлической пряжкой - в результате чего от полученных травм он скончался на месте.

Адвокат обвиняемой говорила на суде, что сама Светлана ранее становилась жертвой насилия со стороны мужчины и обращалась за помощью к психологу.

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