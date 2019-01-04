Зарубежные поездки Керсти Кальюлайд обошлись более чем в 400 000 евро

"Президент Керсти Кальюлайд в течение года провела встречи почти со ста главами государств - двухсторонние или в ходе международных мероприятий, - сообщила в четверг пресс-секретарь президента Майлин Аасмяэ. - Целью зарубежных визитов Кальюлайд наряду с продолжавшейся в течение года кампанией относительно Совета безопасности ООН было сохранить и углубить наши отношения с союзниками по НАТО, что было успешно осуществлено, например, на саммите Балтия-США и в ходе официального визита в Грецию".

Кальюлайд в течение прошлого года четыре раза была с визитами в США и вместе с главами государств Латвии и Литвы встретилась с президентом США Дональдом Трампом.

"Глава государства на различных международных конференциях и форумах, как например, ежегодная конференция по безопасности в Мюнхене и форуме безопасности Маккейна в Седоне знакомила с проблемами безопасности нашего региона и более широкой картиной безопасности, продвигая эстонское э-государство и образ цифрового общества, а также интересы предприятий Эстонии на пространстве от Украины до Южной Кореи и Африки",- отметила пресс-секретарь.

Кальюлайд, например, была в июне основным оратором на выпускном акте Института политических исследований Sciences Po в Париже, в котором принимали участие около 1500 человек.

В прошлом году президент Эстонии посетила Грузию и дважды Украину, в том числе и совершила привлекшую внимание СМИ поездку в зону конфликта на Восточной Украине.

Кальюлайд посетила празднества по случаю столетия Литовской Республики в Вильнюсе и трижды побывала в Риге, где в феврале отмечали столетие Эстонской Республики, а в ноябре Латвийской Республики.

Трижды президент Кальюлайд посетила Германию и Францию, где встречалась с президентами этих государств.

Кальюлайд также посетила Китай, где встретилась с президентом и премьер-министром страны. Южную Корею и Финляндию Кальюлайд посетила дважды.

Больше всего поездок за пределами Эстонии Кальюлайд совершила в октябре: в начале месяца она провела четыре дня в США, затем три дня в Южной Корее, два дня в Армении, день в Финляндии, а 20 октября начала с Австралии турне по тихоокеанским островным государствам, завершив поездку 28 октября.

Наряду с указанными выше государствами Кальюлайд в течение 2018 года нанесла также визиты в Австрию, Бельгию, Великобританию, Грецию, Вануату, Фиджи, Новую Зеландию, Бенин и Сенегал.