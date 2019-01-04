airBaltic признана самой пунктуальной авиакомпанией в Европе

Эксперты организации отследили и проанализировали в 2018 году данные более чем о 58 млн полетов, на основе которых составили рейтинг пунктуальности крупнейших авиакомпаний и аэропортов мира. В течении последних пяти лет airBaltic входит в верхнюю часть глобального рейтинга пунктуальности.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает: «Быть самой пунктуальной авиакомпанией Европы — это признание той огромной работы, которую наша команда выполняет каждый день. 2018 год стал для нас еще одним рекордным годом, в то же время мы сохранили наш отличный сервис и ведущие в мире показатели пунктуальности. Это говорит о том, что наши пассажиры могут на нас полностью полагаться».

Старший аналитик OAG Джон Грант:«airBaltic продолжает демонстрировать лучшие показатели пунктуальности среди всех базирующихся в Европе авиакомпаний, добившись весьма достойного показателя пунктуальности 89,17%, что обеспечило ей в мировом рейтинге второе место. Способность любой авиакомпании последовательно достигать уровня, которого за последние четыре года достигла airBaltic, свидетельствует о концентрации компании на достижении этих важных показателей, особенно в то время, когда она стала первым оператором самолетов Airbus A220-300 в мире».

По данным OAG, airBaltic в прошлом году достигла показателя пунктуальности 89,17% на рейсах, соединяющих страны Балтии с конечными пунктами в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. Это означает, что более чем на 89 из 100 рейсов airBaltic в 2018 году достигала конечного пункта точно в предусмотренное время.