Германия предрекла ухудшение отношений с Россией

2018 год показал, что политика Кремля "может быть непредсказуемой", как в случаях с отравлением Скрипалей, договором о РМСД и "опасной игрой мускулами в Азовском море", отметил Визе. Поэтому нужно настроиться на дальнейшие спады в отношениях, полагает политик. В частности, в связи с грядущими президентскими выборами в Украине "у Германии останется немного возможностей для компромиссов", пояснил Визе, не уточнив, что конкретно имеется в виду. Он также исходит из того, что после мартовских выборов можно будет надеяться на подвижки в мирном процессе урегулирования конфликта в Восточной Украине, пишет DW.com.

Кроме того, продолжил уполномоченный правительства, неопределенность политической ситуации в России будет расти и тормозить любые процессы, поскольку неизвестно, кто придет к власти в стране после 2024 года и не будет ли это тот же Владимир Путин. "Согласно нынешней конституции, эра Путина заканчивается в 2024 году. Но я бы не стал утверждать это с большой долей уверенности", - резюмировал спецпредставитель по России. В то же время Визе напомнил, что на уровне гражданского общества у немцев и россиян будет много возможностей для сотрудничества в 2019 году - например, Петербургский диалог в июле и Год науки и высшего образования.