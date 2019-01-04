Пт, 4.01.2019
Все они – наши люди. Те, кто доволен ходом дел, и те, кто чувствует, что успех Эстонии их не затронул. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Нападение в Selver: молодой мужчина за бутылку водки избил охранника

Нападение в Selver: молодой мужчина за бутылку водки избил охранника

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Selver. Фото иллюстративное

ФОТО: Elmo Riig

Около 15 часов 1 января 27-летний мужчина в Вильянди в магазине Selver на Таллиннской улице украл бутылку водки и избил охранника, сообщает Sakala.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Каури Синкевичуса, мужчина украл в торговом зале бутылку водки и попытался, не заплатив, покинуть магазин.

«Когда он начал выходить из магазина, ему помешал 66-летний охранник, который сопроводил его в комнату охраны, - рассказывает пресс-секретарь. - Там подозреваемый напал на охранника и неоднократно ударил его в область лица и тела. Охранник получил легкие травмы».

После этого подозреваемый взял с пола комнаты охраны украденную бутылку водки и ушел из магазина.

Согласно подозрению, он своими действиями совершил ограбление, то есть присвоил чужую собственность с применением насилия.

За ограбление суд может приговорить к тюремному заключению сроком от двух до десяти лет.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ