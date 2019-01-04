Пт, 4.01.2019
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В центре Таллинна установят контейнеры для утилизации новогодних елок

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Кому пришла в голову столь оригинальная идея утилизации новогодней елки, история умалчивает. И все же – как этому умельцу удалось засунуть елку в мусорный ящик?

ФОТО: Лийс Трейманн

С завтрашнего дня жители района Кесклинн могут отнести старые рождественские елки в специальные контейнеры.

«Мы будем благодарны, если жители Кесклинна принесут свои рождественские елки в специально установленные и отмеченные контейнеры, и таким образом помогут сохранить наш район в чистоте. Контейнеры установлены в хорошо доступных местах и простоят три недели. После этого, 3 февраля, часть елок будет использована для создания традиционных огненных скульптур», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. 

Контейнеры для сбора старых рождественских елок расположены в Кесклинне на пяти парковках:

- Ахтри, 12

- Иманта, 6, на перекрестке улиц Лийвалайа и Юхкентали

- Под виадуком Пярнуского шоссе

- Напротив кафе «Весивярава»

- Вяйке-Раннавярава, 6

Контейнеры в указанных выше местах будут стоять до 25 января. Старейшина района Кесклинн призывает не выбрасывать в предназначенные для рождественских елок контейнеры бытовой и строительный мусор и другие отходы. Также нельзя бросать елки рядом с контейнерами, оставлять их в зеленых зонах или в местах, куда обычно выбрасывают мусор жилых домов. 

Рождественские елки можно также сдать на станции сбора отходов в Пярнамяэ, Рахумяэ и Пяэскюла.

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