В центре Таллинна установят контейнеры для утилизации новогодних елок

«Мы будем благодарны, если жители Кесклинна принесут свои рождественские елки в специально установленные и отмеченные контейнеры, и таким образом помогут сохранить наш район в чистоте. Контейнеры установлены в хорошо доступных местах и простоят три недели. После этого, 3 февраля, часть елок будет использована для создания традиционных огненных скульптур», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Контейнеры для сбора старых рождественских елок расположены в Кесклинне на пяти парковках:

- Ахтри, 12

- Иманта, 6, на перекрестке улиц Лийвалайа и Юхкентали

- Под виадуком Пярнуского шоссе

- Напротив кафе «Весивярава»

- Вяйке-Раннавярава, 6

Контейнеры в указанных выше местах будут стоять до 25 января. Старейшина района Кесклинн призывает не выбрасывать в предназначенные для рождественских елок контейнеры бытовой и строительный мусор и другие отходы. Также нельзя бросать елки рядом с контейнерами, оставлять их в зеленых зонах или в местах, куда обычно выбрасывают мусор жилых домов.