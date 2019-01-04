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«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в этом сезоне АПЛ

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Liverpool sai kirja hooaja esimese kaotuse.

ФОТО: Peter Powell / EPA

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед в счете на 40-й минуте благодаря точному удару аргентинского нападающего Серхио Агуэро. Мерсисайдцы сравняли счет на 64-й минуте, когда отличился бразильский форвард Роберто Фирмино. На 72-й минуте «Ман Сити» удалось забить второй мяч. Гол записал на свой счет немецкий полузащитник Лерой Зане, пишет championat.com.

Таким образом, «Ливерпуль» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ, прервав серию из 20 матчей без поражений (17 побед, 3 ничьи).

«Ливерпуль» (54 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» (50) – на второй строчке.

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