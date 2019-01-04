«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в этом сезоне АПЛ

Хозяева вышли вперед в счете на 40-й минуте благодаря точному удару аргентинского нападающего Серхио Агуэро. Мерсисайдцы сравняли счет на 64-й минуте, когда отличился бразильский форвард Роберто Фирмино. На 72-й минуте «Ман Сити» удалось забить второй мяч. Гол записал на свой счет немецкий полузащитник Лерой Зане, пишет championat.com.