«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в этом сезоне АПЛ

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Хозяева вышли вперед в счете на 40-й минуте благодаря точному удару аргентинского нападающего Серхио Агуэро. Мерсисайдцы сравняли счет на 64-й минуте, когда отличился бразильский форвард Роберто Фирмино. На 72-й минуте «Ман Сити» удалось забить второй мяч. Гол записал на свой счет немецкий полузащитник Лерой Зане, пишет championat.com.
Таким образом, «Ливерпуль» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ, прервав серию из 20 матчей без поражений (17 побед, 3 ничьи).
«Ливерпуль» (54 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» (50) – на второй строчке.