Спасатели эвакуировали посетителей из магазина Rimi
4 января 2019, 10:29
3 января в 18.36 в Центр тревоги поступил сигнал из Рапла – в магазине Rimi на Таллиннском шоссе трещал пол, сообщает Спасательный департамент.
Спасатели обнаружили, что плиты пола были разбиты, а в строительной конструкции под полом видны микроскопические трещины.
Посетителей попросили покинуть здание, а спасатели договорились с представителями Rimi, что его не будут использовать до получения экспертной оценки. Управляющий магазином отнесся к ситуации ответственно и пообещал пригласить экспертов на следующий день.