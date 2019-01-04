Пт, 4.01.2019
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас
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  • Спасатели эвакуировали посетителей из магазина Rimi

Спасатели эвакуировали посетителей из магазина Rimi

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Rimi kauplus.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

3 января в 18.36 в Центр тревоги поступил сигнал из Рапла – в магазине Rimi на Таллиннском шоссе трещал пол, сообщает Спасательный департамент.

Спасатели обнаружили, что плиты пола были разбиты, а в строительной конструкции под полом видны микроскопические трещины.

Посетителей попросили покинуть здание, а спасатели договорились с представителями Rimi, что его не будут использовать до получения экспертной оценки. Управляющий магазином отнесся к ситуации ответственно и пообещал пригласить экспертов на следующий день.

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