Спасатели эвакуировали посетителей из магазина Rimi

Спасатели обнаружили, что плиты пола были разбиты, а в строительной конструкции под полом видны микроскопические трещины.

Посетителей попросили покинуть здание, а спасатели договорились с представителями Rimi, что его не будут использовать до получения экспертной оценки. Управляющий магазином отнесся к ситуации ответственно и пообещал пригласить экспертов на следующий день.