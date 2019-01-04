ЧП на горе в Отепя: россиянку после жуткого падения унесли на носилках

ЧП на горе в Отепя: россиянку после жуткого падения унесли на носилкахДобавлены фото!
4 января 2019, 10:31
В Отепя впервые проходит этап кубка мира по лыжному двоеборью. Сегодня во время пробного заезда с горы Техванди упала россиянка Стефания Надымова.
При приземлении лыжи Надымовой скрестились, она потеряла равновесие и скатилась по склону, сообщает Postimees. Россиянка получила травмы лица и плеча, на носилках медики доставили ее в машину скорой помощи.
«Конечно, очень жутко видеть падение летающей лыжницы, но что поделаешь, таков спорт», - прокомментировал в эфире Kanal 12 и Postimees бывший прыгун с трамплина Каарель Нурмсалу.