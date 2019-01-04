Пт, 4.01.2019
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ЧП на горе в Отепя: россиянку после жуткого падения унесли на носилках
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Падение Стефании Надымовой.

ФОТО: Tairo Lutter

В Отепя впервые проходит этап кубка мира по лыжному двоеборью. Сегодня во время пробного заезда с горы Техванди упала россиянка Стефания Надымова.

При приземлении лыжи Надымовой скрестились, она потеряла равновесие и скатилась по склону, сообщает Postimees. Россиянка получила травмы лица и плеча, на носилках медики доставили ее в машину скорой помощи.

ФОТО: Tairo Lutter

ФОТО: Tairo Lutter

ФОТО: Tairo Lutter

«Конечно, очень жутко видеть падение летающей лыжницы, но что поделаешь, таков спорт», - прокомментировал в эфире Kanal 12 и Postimees бывший прыгун с трамплина Каарель Нурмсалу.

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