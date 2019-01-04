Следующий Новый год в Таллинне может пройти без фейерверков

Накануне празднования Нового года таллиннское отделение Партии зеленых обратилось с открытым письмом к Таллиннской горуправе. В нем напоминают, какой вред наносит запуск фейерверков здоровью людей и окружающей среде, а также предлагают ограничить использование пиротехники, и в следующем году заменить фейерверки лазерным шоу и другими световыми эффектами.