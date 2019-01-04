Флагманский Nokia 9 полностью рассекречен до анонса

Согласно представленным материалам, Nokia 9 PureView получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2K), HDR10 и встроенным сканером отпечатков пальцев, пишет 4pda.ru. Аппарат будет построен на прошлогоднем процессоре Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 128 ГБ. Из коробки гаджет будет работать на Android 9.0 Pie с двухлетними обновлениями по программе Android One.

Экран сможет похвастаться тонкими рамками без вырезов. На обратной стороне расположатся пять камер с оптикой Zeiss, вспышка и, вероятно, лазерный автофокус. В рекламном ролике говорится о высокой детализации снимков, объединении изображений с пяти сенсоров для увеличения яркости фото в 10 раз при недостатке освещения и возможности выбора точки фокусировки на уже готовом кадре.

По данным ресурса Nokia Leaks, флагманский Nokia 9 PureView будет представлен во второй половине январе. На старте смартфон будет доступен в Европе по цене от €749 до €799 в зависимости от рынка.