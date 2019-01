Тенденция к сокращению рабочей недели будет продолжаться. Ведь при сорокачасовой неделе у человека остается мало времени на отдых и семью. Поэтому в мире набирает силы движение за сокращение рабочего времени. Чем хороша 15-часовая и 21-часовая модель - об этом пишет издание The Conversation.

Биограф Кейнса - историк экономики Роберт Скидельский - в своей книге "Сколько будет достаточно?" ("How Much Is Enough?”), выпущенной в 2012 году, предложил установить максимальное количество рабочих часов для представителей большинства профессий, при этом не снижая их зарплату. По мнению ученого, такой подход мог бы позитивно отразиться на экономике во временной перспективе.