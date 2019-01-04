Тенденция к сокращению рабочей недели будет продолжаться. Ведь при сорокачасовой неделе у человека остается мало времени на отдых и семью. Поэтому в мире набирает силы движение за сокращение рабочего времени. Чем хороша 15-часовая и 21-часовая модель - об этом пишет издание The Conversation.

В первой половине XX века Европа и Америка перешли с 60-часовой рабочей недели на 40-часовую, теперь специалисты заявляют, что количество рабочих часов нужно еще уменьшить. Эту идею уже взяли на вооружение в некоторых государствах, передает Rus.Tvnet.

В том, что пришло время сокращать рабочую неделю убежден автор книги "Что случилось с обществом досуга", профессор Сиднейского технологического университета Энтони Вил.

По его мнению, сокращение рабочей недели - это индикатор экономического и социального прогресса.

Приводя свои аргументы, профессор основывается на экономических и экологических причинах, а также на данных психологов. С мнением Вила солидарны многие экономисты и исследователи.

Фотогалерея: Рабочий день на складе Amazon

В частности, еще в 1930 году экономист Джон Мейнард Кейнс предположил, что 15-часовая неделя будет более экономически выгодной и приведет к росту продуктивности и технологическому прогрессу.

Биограф Кейнса - историк экономики Роберт Скидельский - в своей книге "Сколько будет достаточно?" ("How Much Is Enough?”), выпущенной в 2012 году, предложил установить максимальное количество рабочих часов для представителей большинства профессий, при этом не снижая их зарплату. По мнению ученого, такой подход мог бы позитивно отразиться на экономике во временной перспективе.

Бельгийский историк Рутгер Брегман в книге "Утопия для реалистов" (“Utopia for Realists”), выпущенной в 2017 году, высказал мнение, что 15-часовую модель необходимо ввести к 2030 году, к столетию пророчества Кейнса.

Эксперты лондонского фонда New Economics Foundation утверждают, что 21-часовая рабочая неделя поможет решить ряд наших проблем, связанных с переутомлением и низкой производительностью, с безработицей и нехваткой времени, с перепроизводством и безудержным потреблением.

Важен и психологический момент: при 40-часовой неделе людям не хватает времени наслаждаться жизнью, из-за этого их работоспособность снижается.

Кроме того, сокращение рабочей недели позитивно отразится на экологии: снизит издержки парникового эффекта, люди станут экономнее расходовать электричество и газ, что уменьшит нагрузку на окружающую среду.

Фотогалерея: Коты в японских офисах спят прямо на столах

Такого же мнения придерживается в своей книге “Sharing the Work, Sparing the Planet”, изданной в 1999 году, эколог Андерс Хайден.

Идею сокращения рабочего времени поддержали и феминистки второй и третьей волны - Николь Мари Шиппен, Синтия Негри и Кэти Уикс - изучавшие проблемы занятости женщин и равной оплаты труда. В своих исследованиях они утверждают, что сокращение рабочих часов поможет улучшить качество жизни людей.

Неомарксисты, например, франко-австрийский социолог Андре Горц, видят в сокращении рабочего времени угрозу капиталистической экономике и даже предрекают ее коллапс.

В то же время представители организации из Сиэтла Take Back Your Time утверждают, что эпидемия переутомления, чрезмерного планирования и нехватки времени несет угрозу нашему здоровью, отношениям и окружающей среде.

Они выступают за сокращение рабочего времени, пропагандируя важность отпусков и выступают за право каждого отказываться от сверхурочной работы.

В общем, предложения звучат самые разные - от необходимости создания альтернативных моделей общества, которые приведут к сокращению рабочего времени (его высказывает немецкий социолог Ульрих Бек в книге "Смелый новый мир работы" (“The Brave New World of Work”) до введения стратегии постзанятости, включающей введение трехдневной рабочей недели (британский социолог Питер Флеминг - в книге "Мифология работы" (“Mythology of Work”, 2015).

В теории все это звучит прекрасно. А что на деле?

Увы, в настоящее время перспективы большинства из нас работать меньше без снижения зарплаты маловероятны.

Это объясняется в первую очередь давлением работодателей, которые часто хотят выжать максимум из работников и заставляют их работать сверхурочно.

Но первые шаги в области сокращения рабочей недели уже есть. Например, Германия и Дания демонстрируют, что меньшее количество рабочих часов вполне совместимо с экономическим процветанием.