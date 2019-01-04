Туманная мечта об окружной железной дороге: цены заставили взвыть

Немыслимые цены заставили Министерство экономики и коммуникаций, ранее определенно обещавшего построить окружную железную дорогу, отказаться от своих слов, пишет Postimees.
Министерство подтвердило, что после того как выяснилось, во что обойдется таллиннская окружная железная дорога, обещанного вывода товарных вагонов из центра города, скорее всего, не произойдет.
Еще 12 сентября Министерство экономики и инфраструктуры, возглавляемое Кадри Симсон (Центристская партия) разослало пресс-сообщение под заголовком «Симсон в транзитной комиссии: трасса таллиннской окружной железной дороги будет утверждена в ближайшие месяцы». А три месяца спустя, 13 декабря, на запросы города Таллинна, самоуправлений Харьюмаа, предпринимателей Палдиски и Эстонской железной дороги, отправленных с августа по ноябрь, Симсон ответила письмом, в котором прежняя уверенность сменилась на неопределенные слова о непроведенных исследованиях и отсутствующей планировке. Письмо ввело причастных к этому проекту в недоумение, и каждый по поводу непонятной позиции министра сделал свои выводы.
При планировании 27-километровой железнодорожной трассы от южного берега озера Юлемисте в сторону порта Палдиски уже к декабрю стало известно о тупике: около половины этого пути – 12,5-километровый отрезок между Лагеди и Луйге – проходит параллельно трассе Rail Baltic. Это означает, что при проектировании Rail Baltic нужно учитывать более широкий коридор трассы, виадуки и места остановок, а также иную инфраструктуру, поскольку по трассе должны проходить две пары рельсов. Rail Baltic имеет европейскую ширину (1435 мм), но все остальные эстонские поезда перемещаются по так называемым российским рельсам (1520 мм).
Проектирование трассы Rail Baltic на отрезке Таллинн-Рапла идет уже с весны прошлого года, а 10 декабря объявили тендер на детальное техническое проектирование. Если проектировать трассу для одной пары рельсов, об окружной железной дороге останется только мечтать, при этом по существующей железной дороге весь приходящий из России груз проводится через центр Таллинна на Коплискую товарную станцию, откуда и отправляется в порты Палдиски.
Рельсы про запас
Таким образом, теперь у Министерства экономики и коммуникаций есть новый план, который вместо находящейся в отпуске и оставшейся недоступной для Postimees Симсон, сформулировал вице-канцлер по вопросам транспорта Ахти Кунингас: «Мы сделаем так, чтобы технически было возможно построить окружную железную дорогу в трассовом коридоре Rail Baltic когда-то, когда что-то кардинально изменится. Сейчас в окружной железной дороге потребности нет».
Летом по заказу министерства Эстонская железная дорога рассчитала стоимость строительства окружной железной дороги - 112 миллионов евро, что, конечно, обескуражило. На эти деньги, по словам Кунингаса, можно навести порядок на автомобильных шоссе: построить маленькую таллиннскую окружную или покрыть асфальтом 1100 километров гравийной дороги.
За сутки по трассе Таллинн-Палдиски в среднем проходит один товарный поезд, что составляет всего четыре процента от объема железнодорожного транспорта Эстонии. Об окружной дороге начали говорить более десяти лет назад, когда объемы эстонского транзита были почти в три раза больше: «Возникает вопрос о необходимости инвестиции. Уже имеющаяся у Эстонской железной дороги трасса в последующие годы потребует инвестиций в 500 миллионов евро».
Но из поступающей из министерства путаной информации руководитель по планированию Rail Balticu Eesti ettevõtte RB Rail AS Кайдо Циммерманн ничего такого не понял: «Мы не будем это проектировать. Нам не поступило никаких письменных распоряжений. Тендер идет уже давно, менять документацию конкурса мы уже не можем». Он объяснил, что все дополнительные работы государство должно отдельно заказывать у того проектировщика, который выиграет тендер проектирования трассы Rail Baltic: «Все что мы можем учесть, мы учтем, но мы же не можем это сделать, если мы не знаем, что именно нужно учесть».
А Кунингас уверяет, что тендер на Rail Baltic учитывает ширину окружной железной дороги и более широкий трассовый коридор не принесет дополнительных расходов проекту Rail Baltic: «Мы очень внимательно следим за бюджетом Rail Baltic. Это же один большой кошелек – государственный бюджет Эстонии. Поэтому инвестиции нужно выбирать очень внимательно».
Таллинн заблуждается
Судьба проекта окружной железной дороги, которая до последнего времени, судя по речам Кадри Симсон, казалась ясной, стала непонятной и для ее родной партии, правящей в Таллинне и желающей вывести за пределы города товарные поезда, следующие в Палдиски через Копли-товарную.
Отвечающий за сферу планирования вице-мэр Андрей Новиков (Центристская партия) высказал позицию, что если тендер по проектированию Rail Baltic не учитывает строительство Таллиннской окружной железной дороги по тому же коридору, то это противоречит Планировке Харьюского уезда 2030+, которая предусматривает наличие окружной дороги. На ту же планировку ранее ссылалась и Симсон. Поэтому еще вчера Новиков отправил в Министерство экономики и коммуникацией письмо, в котором предложил изъять из уже объявленного тендера по проектированию Rail Baltic 12,5-километровый отрезок, обозначить его как еще один этап проектирования и провести на этот отрезок отдельный тендер.
Но Кунингас считает предложение Новикова лишним, поскольку в трассе Rail Baltic уже учтена окружная железная дорога – что, правда, не означает, что ее там действительно в ближайшее время начнут планировать.
Руководитель Эстонской железной дороги Эрик Лайдвеэ, тоже отправлявший осенью запрос по поводу дороги в Министерство экономики и коммуникаций, сказал, что, как они поняли, по данному проекту нет никакого конкретного решения, хотят лишь провести дополнительные исследования: «Надеемся, что в течение января у нас появится какая-то конкретика: важно то, что еще не решено, что окружной дороги точно не будет».
Лайдвеэ отметил, что поскольку в направлении Палдиски сейчас движется лишь одна поездная пара в день, строительство окружной железной дороги не является экономически обоснованным: «Если при проектировании Rail Baltic окружная железная дорога учитывается, это означает, что в указанных в выполненном Эстонской железной дороге эскизе местах расположения не проектируются необходимые для работы Rail Baltic сооружения. Теперь нужно выяснить, как этот учет проходит и какие дополнительные исследования нужно для этого провести. Это позволило бы Rail Baltic без промедления продолжать проектирование железной дороги и дало бы нам время для дополнительных исследований и поиска возможностей финансирования проекта».
Неважная альтернатива
Если по заказу министерства Эстонская железная дорога оценила лишь возможность перевозки грузов по предполагаемой окружной дороге, то исполнительный директор Союза самоуправлений Харьюмаа Йоэль Йессе (Eesti 200) борется и за движение по трассе пассажирских поездов. Союз отправил свое предложение министерству, где можно было бы запланировать остановки на трассе Rail Baltic, например, в Тянассильме, Луйге, рядом с промышленным парком Юри, в Ассаку и Лагеди. По его словам, это нужно планировать, чтобы после коммуникации Rail Baltic не начали мешать строительству. Он ссылается на 3,5 миллиона потенциальных пассажиров в год.
Йессе приводит в пример угрозы от грузовых перевозок, прежде всего, удобрений, которые в будущем из-за отсутствия окружной железной дороги начнут возить через современный терминал в Юлемисте в Таллинна и дальше – в Палдиски. Но в районе Юлемисте создается все больше рабочих мест, кроме того, там находится аэропорт.
По словам Кунингаса, на трассы Rail Baltic так и так выйдет местный железнодорожный транспорт, поэтому перевозка пассажиров с функцией перевозки грузов не зависит от таллиннской окружной железной дороги. Доля удобрений, на которые ссылается Йессе, по его словам, маргинальна от всего доставляемого в Палдиски груза – лишь три процента.
И хотя в Планировке Харьюского уезда окружной дороге предложен и альтернативный вариант с северной стороны озера Юлемисте, и Йессе, и Лайдвеэ говорят, что это неосуществимо, и это не анализировалось. «Тогда российские товарные поезда будут ездить через международный пассажирский терминал в Юлемисте и через весь Нымме», - сказал Йессе.
Мечты о Таллиннской окружной железной дороге
Летом Эстонская железная дорога заказала эскизный проект Таллиннской окружной железной дороги, который предусматривал следующее:
- это должны быть трасса для одной колесной пары, предусматривающая перевозку грузов (80 км/ч);
- протяженность – около 27 км;
- у трассы должно быть 18 пересечений с шоссе и железной дорогой, три пересечения с реками, один виадук для диких животных, один эковиадук;
- она должна начинаться с железной дороги Таллинн-Пяэскюла с ответвлением в окрестностях Сауэ и пролегать в сторону Лагеди;
- на отрезке 11,5-24 километров соединяться с трассой Rail Baltic, располагаясь на северо-восток по отношению к Rail Baltic;
- общая стоимость дороги должна быть 112 миллиона евро (без налога с оборота).
Источник: Eesti Raudtee