Туманная мечта об окружной железной дороге: цены заставили взвыть

Но из поступающей из министерства путаной информации руководитель по планированию Rail Balticu Eesti ettevõtte RB Rail AS Кайдо Циммерманн ничего такого не понял: «Мы не будем это проектировать. Нам не поступило никаких письменных распоряжений. Тендер идет уже давно, менять документацию конкурса мы уже не можем». Он объяснил, что все дополнительные работы государство должно отдельно заказывать у того проектировщика, который выиграет тендер проектирования трассы Rail Baltic: «Все что мы можем учесть, мы учтем, но мы же не можем это сделать, если мы не знаем, что именно нужно учесть».

А Кунингас уверяет, что тендер на Rail Baltic учитывает ширину окружной железной дороги и более широкий трассовый коридор не принесет дополнительных расходов проекту Rail Baltic: «Мы очень внимательно следим за бюджетом Rail Baltic. Это же один большой кошелек – государственный бюджет Эстонии. Поэтому инвестиции нужно выбирать очень внимательно».

Таллинн заблуждается

Судьба проекта окружной железной дороги, которая до последнего времени, судя по речам Кадри Симсон, казалась ясной, стала непонятной и для ее родной партии, правящей в Таллинне и желающей вывести за пределы города товарные поезда, следующие в Палдиски через Копли-товарную.

Отвечающий за сферу планирования вице-мэр Андрей Новиков (Центристская партия) высказал позицию, что если тендер по проектированию Rail Baltic не учитывает строительство Таллиннской окружной железной дороги по тому же коридору, то это противоречит Планировке Харьюского уезда 2030+, которая предусматривает наличие окружной дороги. На ту же планировку ранее ссылалась и Симсон. Поэтому еще вчера Новиков отправил в Министерство экономики и коммуникацией письмо, в котором предложил изъять из уже объявленного тендера по проектированию Rail Baltic 12,5-километровый отрезок, обозначить его как еще один этап проектирования и провести на этот отрезок отдельный тендер.

Rail Baltic и окружная железная дорога. ФОТО: Pm

Но Кунингас считает предложение Новикова лишним, поскольку в трассе Rail Baltic уже учтена окружная железная дорога – что, правда, не означает, что ее там действительно в ближайшее время начнут планировать.

Руководитель Эстонской железной дороги Эрик Лайдвеэ, тоже отправлявший осенью запрос по поводу дороги в Министерство экономики и коммуникаций, сказал, что, как они поняли, по данному проекту нет никакого конкретного решения, хотят лишь провести дополнительные исследования: «Надеемся, что в течение января у нас появится какая-то конкретика: важно то, что еще не решено, что окружной дороги точно не будет».