Фото и видео: Postimees удостоил титула «Человек 2018 года» авторов мемориала жертвам коммунизма

«Мемориал жертвам коммунизма - одно из величайших событий в истории монументальной истории Эстонии. Внимания заслуживают как художественная сторона, так и содержание», - сказал главный редактор Postimees Лаури Хуссар.

Мемориал обрел место, куда люди, которые по вине коммунистического террора потеряли близких, могут прийти со своей скорбью и воспоминаниями. Также мемориал представляет собой магнит для туристов, который поможет нам рассказывать о трагических событиях в истории Эстонии. «Разговоры о коммунистическом терроризме важны для того, чтобы подобные преступления никогда не повторялись», - отметил Хуссар.

23 августа 2018 года в Общеевропейский день памяти жертв тоталитаризма в Таллинне состоялось открытие мемориала жертвам коммунизма в Эстонии. На его стенах - более 22 000 имен жителей Эстонии разных национальностей, убитых коммунистами или же погибших в заключении или на принудительном поселении из-за нечеловеческих условий содержания. Большая часть из них лежит в безымянных могилах. Мемориал посвящен абсолютно всем репрессированным советской властью в 1940-1991 годах жителям Эстонии.

Напомним, что Postimees выбирает Человека года, начиная с 1997 года.