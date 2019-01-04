Фото и видео: Postimees удостоил титула «Человек 2018 года» авторов мемориала жертвам коммунизма

Сегодня, 4 января, Postimees удостоил титула «Человек 2018 года» авторов мемориала жертвам коммунизма «Путь» Калле Веллевоога, Яана Тийдеманна, Тийу Труус, Кирке Кангро и Лидию Зарудную.
«Мемориал жертвам коммунизма - одно из величайших событий в истории монументальной истории Эстонии. Внимания заслуживают как художественная сторона, так и содержание», - сказал главный редактор Postimees Лаури Хуссар.
Мемориал обрел место, куда люди, которые по вине коммунистического террора потеряли близких, могут прийти со своей скорбью и воспоминаниями. Также мемориал представляет собой магнит для туристов, который поможет нам рассказывать о трагических событиях в истории Эстонии. «Разговоры о коммунистическом терроризме важны для того, чтобы подобные преступления никогда не повторялись», - отметил Хуссар.
23 августа 2018 года в Общеевропейский день памяти жертв тоталитаризма в Таллинне состоялось открытие мемориала жертвам коммунизма в Эстонии. На его стенах - более 22 000 имен жителей Эстонии разных национальностей, убитых коммунистами или же погибших в заключении или на принудительном поселении из-за нечеловеческих условий содержания. Большая часть из них лежит в безымянных могилах. Мемориал посвящен абсолютно всем репрессированным советской властью в 1940-1991 годах жителям Эстонии.
Напомним, что Postimees выбирает Человека года, начиная с 1997 года.
До сих пор титула «Человек года» были удостоены Ардо Ханссон, Линнар Вийк, Андрес Метспалу, Ильмар Петерсен, Ивар Муст, Андрус Веэрпалу, II пенсионная ступень, авторы фильма «Имена в граните» («Nimed marmortahvlil»), Алар Сикк, Эстонский солдат в Ираке, Тармо Соомре, анимационный фильм «Лотте из деревни изобретателей» («Leiutajateküla Lotte»), Марина Кальюранд, Герд Кантер, Софи Оксанен, Танель Лайсаар, Анне Суллинг и Ханну Ламп, Урмас Дрезен, Март Ноорма, Хирво Сурва, Иво Фельт, Тынис Лукас и Аско Лыхмус.