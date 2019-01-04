Прямая трансляция: Postimees объявляет Человека года
4 января 2019, 11:37
Сегодня, 4 января, в 12:00 Postimees объявит Человека года. Праздничное событие состоится в Tallinn Art Space.
Напомним, что Postimees выбирает Человека года, начиная с 1997 года.
До сих пор титула «Человек года» были удостоены Ардо Ханссон, Линнар Вийк, Андрес Метспалу, Ильмар Петерсен, Ивар Муст, Андрус Веэрпалу, II пенсионная ступень, авторы фильма «Имена в граните» («Nimed marmortahvlil»), Алар Сикк, Эстонский солдат в Ираке, Тармо Соомре, анимационный фильм «Лотте из деревни изобретателей» («Leiutajateküla Lotte»), Марина Кальюранд, Герд Кантер, Софи Оксанен, Танель Лайсаар, Анне Суллинг и Ханну Ламп, Урмас Дрезен, Март Ноорма, Хирво Сурва, Иво Фельт, Тынис Лукас и Аско Лыхмус.