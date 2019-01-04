До и после: преображение советской кухонной мебели в одной эстонской квартире

Аннела Пыльдвеэр, въехав в новое жилье, где на кухне оставался старый советский мебельный гарнитур, решила не тратить деньги на новую мебель, а преобразила старую.

«Мне нравится играть со старой мебелью в увлекательные игры, переделывая ее до неузнаваемости. Я с удовольствием занялась переделкой и этой кухни», - рассказала она.

ФОТО: частное собрание

Ремонт на кухне. ФОТО: частное собрание

Для начала она сняла шкафы со стен и решила, что они вполне могут быть установлены на полу. Аннела небольшого роста, и высота поставленных на пол шкафов ее вполне устроила.

Первый этап переделки: использование черных обоев. ФОТО: частное собрание

Правда, долго в таком виде кухня не продержалась: первый вариант мебели был установлен в 2011 году. В 2017 году дверцы были оклеены уже белыми обоями и снабжены наличниками. Заменили все дверные ручки. Рабочая поверхность шкафов на одной стене, сделанная из старых отшлифованных европоддонов, получилась очень стильной. Рабочая поверхность другой группы шкафов была оклеена специальной пленкой.