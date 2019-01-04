Пт, 4.01.2019
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  • До и после: преображение советской кухонной мебели в одной эстонской квартире

До и после: преображение советской кухонной мебели в одной эстонской квартире

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Tapeeditud köögimööbel.

ФОТО: Erakogu

Некоторые выбрасывают старую кухонную мебель и после этого начинают копить деньги на новую, живя в состоянии ремонта долгое время. А вот одна сообразительная и практичная женщина, как рассказывает портал Kodustiil, поступила по-другому. 

Аннела Пыльдвеэр, въехав в новое жилье, где на кухне оставался старый советский мебельный гарнитур, решила не тратить деньги на новую мебель, а преобразила старую. 

«Мне нравится играть со старой мебелью в увлекательные игры, переделывая ее до неузнаваемости. Я с удовольствием занялась переделкой и этой кухни», - рассказала она.

ФОТО: частное собрание

Ремонт на кухне.

ФОТО: частное собрание

Для начала она сняла шкафы со стен и решила, что они вполне могут быть установлены на полу. Аннела небольшого роста, и высота поставленных на пол шкафов ее вполне устроила. 

Первый этап переделки: использование черных обоев.

ФОТО: частное собрание

Правда, долго в таком виде кухня не продержалась: первый вариант мебели был установлен в 2011 году. В 2017 году дверцы были оклеены уже белыми обоями и снабжены наличниками. Заменили все дверные ручки. Рабочая поверхность шкафов на одной стене, сделанная из старых отшлифованных европоддонов, получилась очень стильной. Рабочая поверхность другой группы шкафов была оклеена специальной пленкой. 

Так выглядит кухня сейчас.

ФОТО: частное собрание

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