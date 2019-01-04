Фото: в Болгарии нашли забытый склад с новыми «пятерками» BMW из 1990-х

Как сообщает сайт Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество «Център за борба с ръждата», на складе нашли 10 седанов и один универсал. Все найденные автомобили были выпущены в 1994 году, при этом большинство из них – это машины в модификации 520, но есть и несколько более мощных 525-х вариантов, пишет motor.ru.

По некоторым данным, машины приобретались для того, чтобы составить автопарк первого в Болгарии сервиса аренды автомобилей. Однако почему ни одна из «пятерок» так ни разу не выехала на дороги, не уточняется.

Детали интерьера некоторых автомобилей все еще закрыты заводской пленкой, а у других на кузове есть небольшие дефекты. Тем не менее, все машины находятся практические в идеальном состоянии.