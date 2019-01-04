Запуск ракеты влетит в копеечку: уничтожившего дело жизни эстонской семьи могут заставить возместить ущерб

Полиция хочет как можно точнее выяснить обстоятельства пожара в Nurmiko, чтобы можно было в будущем избежать подобных происшествий, объясняет руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.

Поэтому полиция продолжает сбор информации по поводу случившегося. «Стараемся установить, о каком типе ракеты идет речь, точное место запуска и кто выпустил ракету. Если у кого-то есть информация о типе ракеты или месте запуска, просим сообщить об этом в полицию. Также рекомендуем запустившему ракету самому связаться с полицией», - сказал Кельт.

В течение вчерашнего дня полиция дополнительно проверила собранную на месте пожара информацию, опрошены десятки проживающих поблизости людей. По словам очевидцев, пожар начался с медленно падавшей и долго горевшей желтой сигнальной ракеты. Это подтвердила и оценка спасателей о причинах возгорания.

По словам местных жителей, в той местности запускалось несколько подобных ракет, но личность запустившего ракету, которая привела к пожару, и точное место запуска пока не удалось выяснить, отметил Кельт.

«Но подтвердилось, что ракеты были выпущены в нескольких сотнях метров от садоводства Nurmiko и одна из них долетела до комплекса теплиц, которые загорелись сразу после приземления ракеты на крышу. Полиция не обнаружила никаких противоречий между оценкой Спасательного департамента, показаниями очевидцев и общими искусственными обстоятельствами, то есть силой и направлением ветра. Учитывая путь ракеты, силу и направление ветра и отдаленность от садоводства исключено, что пожар был умышленным, и в ходе проверки не были обнаружены и другие обстоятельства, указывающие на преступление», - объяснил Кельт.

По его словам, причиной пожара с таким огромным ущербом стала халатность и легкомыслие. В Эстонии непреднамеренное причинение большого вреда имуществу карается в том случае, если наносится вред памятнику культуры или музейному экспонату. В иных случаях к уголовной ответственности за уничтожение ценного имущества приводит умышленное или косвенно умышленное деяние, то есть человек при оценке обстоятельств должен был предвидеть нанесение такого ущерба.

«Учитывая, что ракету запустили как минимум в нескольких сотнях метров, человек не мог предвидеть, что от нее загорится садоводство. Поэтому полиция и прокуратура едины в своем мнении, что речь идет о несчастном случае, а не о преступлении. В то же время несчастный случай может сопровождаться гражданской ответственностью. Это означает, что у владельца имущества или страховой фирмы возникает право требовать от виновника произошедшего возмещения ущерба через суд», - объясняет он.

Кельт выразил надежду, что несчастный случай с таким большим ущербом заставит людей больше думать о рисках, связанных с пиротехникой.