Покупательница из Ивангорода: за продуктами в Нарву ходит большинство местных жителей

“Санкционка” для себя

Количество таких туристов резко выросло в эти дни, поскольку выходными в России официально являются дни с 30 декабря по 8 января. Российские пограничники даже сделали официальное предупреждение, что очереди на границах с Эстонией и Финляндией в эти дни будут больше обычного. Это подтверждает и простое наблюдение. Видно, что эстонские пограничники работают в усиленном режиме, пропуская легковые автомобили в том числе по полосам для грузовиков на погранпункте. Очередь выросла и на пешеходном погранпункте в Нарве, причём видно, что по утрам очереди меньше, а к середине дня они становятся заметно длиннее.

Автомобилей с российскими номерами стало заметно больше на парковках у нарвских торговых центров.

Российские покупатели могут пользоваться системой Tax Free, то есть на выезде из Эстонии предъявлять чеки и получать обратно часть суммы, которая в чеках указана как налог. Благодаря этому товары обходятся им обычно на 10% дешевле, чем жителям Эстонии. Tax Free для иностранцев оформляют все большие торговые центры в Нарве и некоторые небольшие магазины.

Но, по наблюдениям, большинство людей, которые идут к погранпункту с пакетами из супермаркетов, системой Tax Free не пользуются.

До 1 января по российским законам для личного пользования в РФ можно было ввозить до 50 кг различных товаров за один раз (если у таможни не возникнет подозрения, что на самом деле это товары для перепродажи). Для себя можно ввозить даже санкционные товары, правда продукты животного происхождения, например, сыры или колбасы - не более 5 кг и только в герметичной заводской упаковке. Сырое мясо запрещено провозить в любом виде.

С нового года общее количество товаров, которые можно провозить за один раз, уменьшилось с 50 до 25 кг. Но, похоже, большинство туристов укладывается и в эти новые нормы, поскольку переходит границу пешком - это занимает гораздо меньше времени, чем пересечение границы на машине, но много товара таким образом не унести.

Сыр, колбаса и шоколад

Марина с подругой пришла в Нарву из Ивангорода - специально за покупками. Причём сама Марина - из Таллинна, но сейчас живет в Ивангороде.

“Я просто привыкла к своим продуктам, поэтому и хожу в Нарву в магазин. Хожу частенько, - рассказывает она. - Особенно нравится молочная продукция, хлеб таллиннский я очень люблю. А сейчас очень хорошие новогодние скидки, и мы с подругой купили также лампочки и игрушки”.

По словам Марины, за продуктами в Нарву ходит большинство жителей Ивангорода. Поскольку переносят всё в сумках или на тележках, в разрешенные российской таможней нормы укладываются без проблем.

“Мы не набираем много. Мы ведь не на продажу, мы для себя”, - объясняет Марина.

Татьяна с дочерью приехала в Нарву из города Сланцы Ленинградской области. Интервью они давали буквально на бегу, потому что торопились на погранпункт.

“Мы приехали погулять здесь. Но из-за большой очереди на границе мало где успели побывать”, - сказала Татьяна. Она купила новогодние украшения и различные подарки - в основном, самой себе. По словам Татьяны, в Эстонию она ездит периодически. “Мы же тут рядом, поэтому ездим достаточно часто”, - сказала она.