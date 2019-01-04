Фото: в Харьюмаа продается необычный дом

Этот энергосберегающий дом построен по хорошо продуманному оригинальному проекту. Не менее ухожен и привлекателен окружающий дом участок.

Сауэ вообще очень удобен для жизни: столица близко, а в самом городке прекрасно развита инфораструктура: детские сады, школы, магазины, спортивные соружения и тропы здоровья - всё к услугам горожан. Любители природы тоже довольны - лес совсем рядом.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся: сени, прихожая, гостиная-столовая-кухня с выходом на террасу, банный комплекс и технические помещения. На втором этаже - просторный лестничный холл, кабинет, три спальни, туалет и ванная.

Кроме большой террасы есть и большой балкон, между гаражом и домом - навес от дождя, в гостиной - камин.

ФОТО: KV.EE