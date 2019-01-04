В Магнитогорске проходят первые похороны погибших в результате обрушения дома
4 января 2019, 12:22
Сегодня, 4 января, проходят первые похороны шестерых погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.
Сегодня в том числе проходят похороны семьи Крамаренко: Анастасии, Игоря и их дочери Миланы. На прощание с семьей пришли около полутора сотен человек, большинство — обычные жители города.
3 января спасатели завершили разбор завалов на месте частичного обрушения многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области, произошедшего в результате взрыва утром 31 декабря. Сотрудники МЧС обнаружили 39 погибших, 38 из них уже опознаны родственниками.