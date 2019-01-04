В результате хакерской атаки в интернет попали личные данные Меркель

По данным издания, хакеры распространили в интернете личные данные многих германских политиков, однако внутренний обмен информацией между сотрудниками правительства ФРГ не был объектом атаки.

В настоящее время расследование произошедшего проводит Федеральное управление по информационной безопасности ФРГ, отмечает "Бильд".

Ранее в пятницу стало известно, что личные данные германских политиков и некоторых журналистов были распространены в интернете в результате хакерской атаки. Информация была распространена хакерами посредством соцсети Twitter.

Атака произошла перед Рождеством и затронула все партии бундестага ФРГ, кроме ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Речь идет о публикации номеров мобильных телефонов, адресов, данных кредитных карт, личных переписок и семейных фотографий.