С сегодняшнего дня у пользователей ИД-карты могут возникнуть проблемы с цифровой подписью

Как сообщает Департамент государственных инфоситем (RIA), начиная с пятницы, 4 января, старая версия DigiDoc больше не позволит подписывать документы. Также старая версия DigiDoc не поддерживает новые ИД-карты, которые Департамент полиции и погранохраны начал выдавать с 3 декабря 2018 года.

Если ИД-карта используется для входа в электронную среду и подписания в ней документов, то все должно работать и со старой версией ПО. Обновить следует программное обеспечение, с помощью которого ставится цифровая подпись на документах. Программное обеспечение DigiDoc4 впервые стало доступно для пользователей в июле прошлого года.

Пользователь может как обновить приложение DigiDoc3 до более новой версии, либо скачать DigiDoc4 с данного сайта.

Приложение DigiDoc4 позволяет совершать все операции, связанные с ИД-картой: ставить цифровую подпись, шифровать документы, а также менять ПИН-коды. В новейшей версии ПО вместо BDOC файлы по умолчанию сохраняются в формате ASICE.

Также новейшее ПО доступно и для смарт-устройств. Загрузить его можно как в App Store или Play Market. Как и в настольном компьютере, оно позволяет открывать файлы, ставить подпись и шифровать их. Для использования ИД-карты вместе со смарт-устройством необходимо использовать специальные считыватели ИД-карт. При использовании Mobiil-ID необходимости в дополнительном устройстве нет.