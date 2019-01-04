Xiaomi создала новый суббренд для недорогих смартфонов

По словам главы Xiaomi Лэй Цзюня, грядущий смартфон станет флагманом бренда Redmi, пишет 4pda.ru. В беседе с пользователями он рассказал, что решение создать самостоятельный бренд было принято из-за разного подхода к линейкам Redmi и Mi. Он объяснил, что серия Redmi фокусируется на соотношении цена/производительность и в основном распространяется через онлайн, тогда как Mi-смартфоны сосредоточены в среднем и высоком сегментах и подходят для продажи в ритейле.

Судя по многочисленным тизерам компании, 10 января будет представлен Redmi Pro 2 — наследник модели 2016 года. По имеющимся сведениям, смартфон получит 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (19:9), восьмиядерный процессор Snapdragon 675, 24-мегапиксельной фронтальной камерой с сенсором Sony IMX576 и двойной основной камерой с модулями на 48 и 5 Мп. Аппарат будет поставляться с MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie.

Предполагаемая цена Redmi Pro 2 составляет $262 (230 евро) для китайского рынка.