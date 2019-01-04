Спасатели: спецтехника не может подъехать к половине многоэтажек в Ида-Вирумаа

По данным спасателей, в Нарве из 82 девятиэтажных домов подъезд затруднен или невозможен к 34, в Силламяэ и Кивиыли ситуация еще хуже - там спасательная техника не может подъехать ко всем высоткам. В Йыхви и Кохтла-Ярве доступ для спасателей заблокирован у каждой второй девятиэтажки, передает Rus.ERR.

По словам руководителя Нарвской спасательной команды Дениса Душкина, основная проблема в том, что дороги возле домов заставлены автомобилями, поэтому спецтехника - автолестница, габариты которой больше, чем у машины спасателей - не может подъехать к многоэтажному дому, а если подъехать удается, то нет места, чтобы ее установить.