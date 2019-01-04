Спасатели: спецтехника не может подъехать к половине многоэтажек в Ида-Вирумаа

В начале года Идаский спасательный центр разослал местным самоуправлениям письма с призывом решить проблему забитых автомобилями дворов у многоэтажных домов, во многих из которых доступ для спасательной техники перекрыт.
По данным спасателей, в Нарве из 82 девятиэтажных домов подъезд затруднен или невозможен к 34, в Силламяэ и Кивиыли ситуация еще хуже - там спасательная техника не может подъехать ко всем высоткам. В Йыхви и Кохтла-Ярве доступ для спасателей заблокирован у каждой второй девятиэтажки, передает Rus.ERR.
По словам руководителя Нарвской спасательной команды Дениса Душкина, основная проблема в том, что дороги возле домов заставлены автомобилями, поэтому спецтехника - автолестница, габариты которой больше, чем у машины спасателей - не может подъехать к многоэтажному дому, а если подъехать удается, то нет места, чтобы ее установить.
«К счастью, трагедии пока не произошло из-за того, что спасатели не смогли подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей, - сказал Денис Душкин, выразив надежду, что квартирные товарищества вместе с городской управой начнут решать проблему с парковками автомобилей и освободят дороги возле домов.