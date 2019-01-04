Пт, 4.01.2019
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Аргентинский полузащитник «Зенита» хочет поскорее покинуть Россию

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Анхель Ди Мария (номер 11) и Леандро Паредес (номер 5) в форме сборной Аргентины.

ФОТО: ROSLAN RAHMAN / AFP

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал о своем будущем в петербургской команде, пишет sports.ru.

«Я пообщался с Бурдиссо (недавно стал спортивным директором "Бока Хуниорс" – прим.), поблагодарил его за звонок и сказал, что готов вернуться, что чувствую себя достаточно зрелым, чтобы взять на себя ответственность играть в "Боке". Поражение в финале Кубка Либертадорес вызвало лишь большее желание вернуться. Но я понимаю, что это зависит не только от меня. "Зенит" только что отклонил предложение от "ПСЖ", и они вряд ли отпустят меня в "Боку" без проблем. Но я сказал Бурдиссо о своем желании, поэтому стоит попытаться», – сказал Паредес в эфире Radio La Red.

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