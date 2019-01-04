Аргентинский полузащитник «Зенита» хочет поскорее покинуть Россию

«Я пообщался с Бурдиссо (недавно стал спортивным директором "Бока Хуниорс" – прим.), поблагодарил его за звонок и сказал, что готов вернуться, что чувствую себя достаточно зрелым, чтобы взять на себя ответственность играть в "Боке". Поражение в финале Кубка Либертадорес вызвало лишь большее желание вернуться. Но я понимаю, что это зависит не только от меня. "Зенит" только что отклонил предложение от "ПСЖ", и они вряд ли отпустят меня в "Боку" без проблем. Но я сказал Бурдиссо о своем желании, поэтому стоит попытаться», – сказал Паредес в эфире Radio La Red.