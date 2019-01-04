Владелец садоводства Nurmiko: мы не можем принять помощь людей

С пожара на семейном предприятии Nurmiko прошло четыре эмоциональных дня. Еще вчера утром Унгерсоны не знали, получится ли восстановить отопительную систему. Вчера, к счастью, отопительная система все-таки заработала, на месте побывала страховая фирма и сегодня придут осмотреть состояние автоматики специалисты из Финляндии.

Кристьян Унгерсон. ФОТО: Mihkel Maripuu

Хотя большинство из 22 работников предприятия на две недели отправлены в вынужденный отпуск, сами Унгерсоны на месте и работают во имя того, чтобы восстановить функциональность уцелевшей в пожаре части.

«Вся автоматическая система сгорела. Сегодня придут специалисты из Финляндии и начнут ее восстанавливать», - сказал он, добавив, что они сейчас делают все возможное, чтобы была возможность продолжить работу.

На вопрос, когда в Nurmiko вновь может начаться работа, он затруднился ответить. «Шаг за шагом восстанавливаем, но еще не могу сказать точное время», - уточнил он.

Многие доброжелательные люди связались с семьей Унгерсон и изъявили желание как-то им помочь. Поскольку, во-первых, предприятие было застраховано, во-вторых, речь идет об объекте, который может обрушиться после пожара, Унгерсоны отказались от помощи.

«Я понимаю, что сто лет назад было так, что люди собирались, приводили в порядок разрушенный хутор и помогали семье. Но сейчас речь идет о большой фирме и страховке, а также связанными с этим процессами. Сейчас несколько иные времена», - объясняет он.

По его мнению, всем людям стоит осознать, что алкоголь и пиротехника — не совместимы. То же самое касается и вождения в нетрезвом виде. «Это безответственное примитивное поведение», - говорит Унгерсон.