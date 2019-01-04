Первым нервы инвесторов потрепал в прошлом году Facebook. Потом пришла очередь Apple. Акции компании начали падать вскоре после традиционного сентябрьского объявления новой линейки ее продукции: на этот раз обошлось без радикальных перемен, как год назад, когда компания представила iPhone X.

Вскоре после этого компания сообщила, что с нового года перестанет делиться с инвесторами информацией о продажах смартфонов, чем лишь усугубила распродажу ее акций.

Очередным расстройством стал прогноз квартальных продаж на уровне 89 млрд долларов - все надеялись на более существенный рост.

В нем он признал, что те оценки оказались завышенными - примерно на 5 млрд долларов.

«Хотя мы и ожидали некоторых сложностей на ключевых развивающихся рынках, мы недооценили масштаб замедления экономического роста, особенно в Китае», - написал Кук.

Он упомянул торговую войну США с Китаем в числе причин и добавил, что китайские проблемы коснулись и телефонов iPhone, и планшетов iPad, и компьютеров Mac.

В результате квартальные продажи вместо небольшого роста в годовом выражении покажут спад почти на 5%, чего с Apple не случалось с 2016 года.

За последние 15 лет Apple впервые пересматривает прогноз.

«Настали новые времена»

Аналитиков не убедило объяснение Кука, поскольку у Apple в Китае дела не первый день идут неважно.

«Я бы не стал связывать это ни с проблемами американской и китайской экономик, ни с торговой войной, - говорит аналитик сектора высоких технологий Сэм Рейнольдс. - Просто для Apple настали новые времена».

Американская компания постепенно сдает позиции в Китае местным Oppo, Huawei и Xiaomi. А нападки Трампа на Китай и арест дочери основателя Huawei по запросу Вашингтона лишь обострили потребительский патриотизм китайцев, говорит Вилл Вонг, аналитик консалтинговой компании IDC.

К тому же, замечает он, стратегия Apple - повышать цены в ответ на сокращение продаж - отлично работала в период роста экономики и доходов населения, а в Китае как раз сейчас с этим проблемы, в том числе из-за торговой политики Трампа.

«Потребители обращают больше внимания на цены в периоды неблагоприятного развития ситуации в экономике. И тут у китайских производителей преимущество», - говорит Вонг.

«После iPhone 8 кривая технологического подъема выровнялась, и у потребителей все меньше поводов менять iPhone на новый», - говорит Рейнольдс.

Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшая судьба Apple зависит не столько от внешних факторов вроде торговой войны Китая с США, сколько от способности компании сделать работу над ошибками, адаптироваться к новым условиям и совершить очередной технологический прорыв.

«Инвесторы попытаются понять, насколько агрессивная ценовая политика Apple усугубила ситуацию и как это повлияет на долгосрочные возможности компании удерживать высокие цены на iPhone», - говорит аналитик Atlantic Equities Джеймс Кордвелл.