Три месяца назад Apple стоила 1,2 трлн долларов. К Новому году американская компания подешевела до 750 млрд и признала, что дела идут не так хорошо, как она ожидала.
Apple винит вялый спрос в Китае, с которым президент США Дональд Трамп ведет торговую войну. Эксперты же говорят, что проблема намного шире, и предупреждают, что если ничего не изменится в стратегии компании и поведении потребителей, империи iPhone угрожает закат.
Неожиданное предупреждение Apple о том, что его выручка в ключевом рождественском квартале окажется ниже, чем сама компания ожидала еще два месяца назад, шокировало инвесторов, и без того расстроенных рекордным падением рынка акций в декабре.
Многие опасаются, что десятилетний рост рынка подходит к концу, и с особой тщательностью выискивают признаки замедления бизнеса у пяти лидеров этого роста, известных как FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google.