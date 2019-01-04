Пт, 4.01.2019
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Евросоюз, XXI век: жители Йыхви рискуют жизнью, чтобы попасть на поезд Таллинн-Москва

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Почти половина поезда Таллинн-Москва не вмещается в перрон города Йыхви.

ФОТО: Архив читателя.

Похоже, в Ида-Вирумаа открылся новый Парк приключений. Он расположен на Йыхвиской железнодорожной станции. Сейчас все желающие могут испытать свои силы в прохождении полосы препятствий, чтобы забраться в вагон стоящего всего минуту поезда Таллинн-Москва. Есть и другая захватывающая дух тропа – лестница на перрон. Сегодня она удачно покрыта толстым слоем льда, позволяющим пережить незабываемые ощущения.

О том, что происходит на перроне города Йыхви, нам рассказали местные жители: здание вокзала настолько обветшало, что его давно закрыли, предоставив людям возможность мерзнуть и мокнуть на улице в ожидании прибытия поезда. Нет, они не жаловались, они уже скорее смеялись. Представьте себе ситуацию: вы с детьми, бабушками и чемоданами торопитесь на поезд. У вас в руках билет в первый-второй и так далее вагон. Вы знаете, что поезд стоит в Йыхви всего одну минуту, и тут…

Поезд стоит на станции Йыхви всего одну минуту. За это время люди должны выйти и войти.

ФОТО: Архив читателя.

Возьмем конкретный поезд, прибывший в Йыхви 31 декабря. Из примерно 14 вагонов вдоль перрона поместились только около восьми, еще шесть остались за его пределами. «И причина не в новогодних праздниках: такое происходит уже давно. Составы становятся все длиннее, они не помещаются у перрона, поэтому нужно либо просить проводников впустить и выпустить через другие вагоны, либо прыгать и карабкаться в чистом поле. Но это трудная задача даже для молодого мужчины, что уж говорить о детях и стариках?» - рассказал житель Йыхви, довольно часто пользующийся услугами поезда Таллинн-Йыхви.

Как он заметил, популярность поезда все увеличивается: «На нашей станции в поезд садится не меньше 30 человек. Есть и те, кто выходит. И для тех, чей вагон не уместился у перрона, это столпотворение и панические метания. Люди просто не знают, что делать».

Объяснить, как такое возможно в Евросоюзе в XXI веке, мы попросили в Министерстве экономики и коммуникаций. Однако там нам сообщили, что ответ на этот вопрос находится в компетенции Департамента технического надзора (в который министерство само и перенаправило наш запрос) и Эстонской железной дороге, одному из дочерних предприятий которой данный перрон принадлежит.

Департамент технического надзора скромно промолчал. Зато ситуацию объяснила руководитель отдела по связям с общественностью Eesti Raudtee Моника Лиллес. По ее словам, длина перронов определена постановлениями, а длина данной платформы ожидания учитывает, прежде всего, поезда Elron, которые вдоль нее вмещаются полностью. «Действительно, в случае поезда Таллинн-Москва, особенно в период праздников, когда запускают более длинные составы, платформа оказывается короткой».

Однако уточнила Лиллес, бригада поезда всегда обладает информацией о том, где и сколько человек выходит: «И в такой ситуации роль проводников – направить пассажиров к дверям из вагонов, которые выходят на платформу. На основании этой информации планируется и размещение пассажиров по вагонам».

По правилам безопасности в поездах можно открывать двери лишь тех вагонов, которые стоят у перрона.

ФОТО: Архив читателя.

По ее словам, по правилам безопасности, поезда должны открывать только те двери, через которые можно выйти на перрон: «Поэтому ситуаций, когда пассажирам нужно выпрыгивать из поезда, не возникает».

Это, безусловно, в идеале, однако, по словам наших читателей, они и прыгали, и карабкались. И лично обращались к ничего не подозревающим российским проводникам, объясняя, что будет на европейской станции и уговаривая разрешить пройти в другой вагон и выйти цивилизованно, не играя в Индиану Джонса.

«Мы, конечно, переговорим с обслуживающим данную линию оператором, чтобы правила безопасности обязательно выполнялись, - ответила Лиллес.- Но, насколько нам известно, это решение уже работает».

Поскольку о планах расширения перрона не говорит никто, – денег на это нет – мы обратились и в фирму Elron, поезда которой около йыхвиского перрона пока помещаются, но которая может столкнуться с аналогичной проблемой, если откликнется на призывы ида-вирумаасцев и увеличит длину своих поездов на линии Таллинн-Нарва. Оказалось, что о проблеме там знают и, судя по всему, уже сталкиваются с ней в других населенных пунктах Эстонии.

 «Elron обслуживает пассажиров на внутриэстонских линиях, и для обеспечения безопасности мы открываем все двери поезда только тогда, когда состав полностью помещается у перрона, - сказала руководитель по маркетингу и связям с общественностью Elron Марийс Адамберг. – Во время остановки на маленьких платформах, пассажиры могут войти и выйти через двери зоны С, информация об этом имеется в расписании движения, на билете, объявляется в поезде. А находящиеся в поезде работники обслуживания при необходимости готовы проводить пассажира до нужной двери».

Таким образом, все люди, которые ездят или планируют поездку на поездах, должны учесть: ваш вагон может не поместиться у перрона и вам придется сориентироваться и обратиться за помощью в тот вагон, которому повезло больше. Не прыгайте и не карабкайтесь, это очень опасно! Вас обязаны впустить или выпустить.

И о еще об одном приключении, которое поджидает йыхвиских пассажиров. На перрон ведет лестница. Сейчас она выглядит вот так.

Если не удалось свернуть себе шею, выпрыгивая из вагона, есть шанс это сделать, спускаясь или поднимаясь по лестнице перрона.

ФОТО: Архив читателя.

С вопросом, кто за это отвечает и как можно решить вопрос, мы обратились в Йыхвискую волостную управу. Специалист по вопросам волостного хозяйства Айво Тамм ответил: «За уборку и уход за данным перроном отвечает Эстонская железная дорога».

Мы снова обратились к Монике Лиллес, которая поблагодарила за информацию: "Наша бригада должна наводить там порядок два раза в день. Такого, конечно, быть не должно, мы еще раз свяжемся с нашими работниками, и ситуация будет исправлена и взята под контроль". Надеемся, но... 

Так выглядела лестница йыхвиского перрона через час после разговора с пресс-секретарем Эстонской железной дороги.

ФОТО: Архив читателя

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