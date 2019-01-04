Евросоюз, XXI век: жители Йыхви рискуют жизнью, чтобы попасть на поезд Таллинн-Москва

Похоже, в Ида-Вирумаа открылся новый Парк приключений. Он расположен на Йыхвиской железнодорожной станции. Сейчас все желающие могут испытать свои силы в прохождении полосы препятствий, чтобы забраться в вагон стоящего всего минуту поезда Таллинн-Москва. Есть и другая захватывающая дух тропа – лестница на перрон. Сегодня она удачно покрыта толстым слоем льда, позволяющим пережить незабываемые ощущения.
О том, что происходит на перроне города Йыхви, нам рассказали местные жители: здание вокзала настолько обветшало, что его давно закрыли, предоставив людям возможность мерзнуть и мокнуть на улице в ожидании прибытия поезда. Нет, они не жаловались, они уже скорее смеялись. Представьте себе ситуацию: вы с детьми, бабушками и чемоданами торопитесь на поезд. У вас в руках билет в первый-второй и так далее вагон. Вы знаете, что поезд стоит в Йыхви всего одну минуту, и тут…
Возьмем конкретный поезд, прибывший в Йыхви 31 декабря. Из примерно 14 вагонов вдоль перрона поместились только около восьми, еще шесть остались за его пределами. «И причина не в новогодних праздниках: такое происходит уже давно. Составы становятся все длиннее, они не помещаются у перрона, поэтому нужно либо просить проводников впустить и выпустить через другие вагоны, либо прыгать и карабкаться в чистом поле. Но это трудная задача даже для молодого мужчины, что уж говорить о детях и стариках?» - рассказал житель Йыхви, довольно часто пользующийся услугами поезда Таллинн-Йыхви.
Как он заметил, популярность поезда все увеличивается: «На нашей станции в поезд садится не меньше 30 человек. Есть и те, кто выходит. И для тех, чей вагон не уместился у перрона, это столпотворение и панические метания. Люди просто не знают, что делать».
Объяснить, как такое возможно в Евросоюзе в XXI веке, мы попросили в Министерстве экономики и коммуникаций. Однако там нам сообщили, что ответ на этот вопрос находится в компетенции Департамента технического надзора (в который министерство само и перенаправило наш запрос) и Эстонской железной дороге, одному из дочерних предприятий которой данный перрон принадлежит.
Департамент технического надзора скромно промолчал. Зато ситуацию объяснила руководитель отдела по связям с общественностью Eesti Raudtee Моника Лиллес. По ее словам, длина перронов определена постановлениями, а длина данной платформы ожидания учитывает, прежде всего, поезда Elron, которые вдоль нее вмещаются полностью. «Действительно, в случае поезда Таллинн-Москва, особенно в период праздников, когда запускают более длинные составы, платформа оказывается короткой».
Однако уточнила Лиллес, бригада поезда всегда обладает информацией о том, где и сколько человек выходит: «И в такой ситуации роль проводников – направить пассажиров к дверям из вагонов, которые выходят на платформу. На основании этой информации планируется и размещение пассажиров по вагонам».
По ее словам, по правилам безопасности, поезда должны открывать только те двери, через которые можно выйти на перрон: «Поэтому ситуаций, когда пассажирам нужно выпрыгивать из поезда, не возникает».
Это, безусловно, в идеале, однако, по словам наших читателей, они и прыгали, и карабкались. И лично обращались к ничего не подозревающим российским проводникам, объясняя, что будет на европейской станции и уговаривая разрешить пройти в другой вагон и выйти цивилизованно, не играя в Индиану Джонса.
«Мы, конечно, переговорим с обслуживающим данную линию оператором, чтобы правила безопасности обязательно выполнялись, - ответила Лиллес.- Но, насколько нам известно, это решение уже работает».
Поскольку о планах расширения перрона не говорит никто, – денег на это нет – мы обратились и в фирму Elron, поезда которой около йыхвиского перрона пока помещаются, но которая может столкнуться с аналогичной проблемой, если откликнется на призывы ида-вирумаасцев и увеличит длину своих поездов на линии Таллинн-Нарва. Оказалось, что о проблеме там знают и, судя по всему, уже сталкиваются с ней в других населенных пунктах Эстонии.
«Elron обслуживает пассажиров на внутриэстонских линиях, и для обеспечения безопасности мы открываем все двери поезда только тогда, когда состав полностью помещается у перрона, - сказала руководитель по маркетингу и связям с общественностью Elron Марийс Адамберг. – Во время остановки на маленьких платформах, пассажиры могут войти и выйти через двери зоны С, информация об этом имеется в расписании движения, на билете, объявляется в поезде. А находящиеся в поезде работники обслуживания при необходимости готовы проводить пассажира до нужной двери».
Таким образом, все люди, которые ездят или планируют поездку на поездах, должны учесть: ваш вагон может не поместиться у перрона и вам придется сориентироваться и обратиться за помощью в тот вагон, которому повезло больше. Не прыгайте и не карабкайтесь, это очень опасно! Вас обязаны впустить или выпустить.
И о еще об одном приключении, которое поджидает йыхвиских пассажиров. На перрон ведет лестница. Сейчас она выглядит вот так.
С вопросом, кто за это отвечает и как можно решить вопрос, мы обратились в Йыхвискую волостную управу. Специалист по вопросам волостного хозяйства Айво Тамм ответил: «За уборку и уход за данным перроном отвечает Эстонская железная дорога».
Мы снова обратились к Монике Лиллес, которая поблагодарила за информацию: "Наша бригада должна наводить там порядок два раза в день. Такого, конечно, быть не должно, мы еще раз свяжемся с нашими работниками, и ситуация будет исправлена и взята под контроль". Надеемся, но...