Евросоюз, XXI век: жители Йыхви рискуют жизнью, чтобы попасть на поезд Таллинн-Москва

О том, что происходит на перроне города Йыхви, нам рассказали местные жители: здание вокзала настолько обветшало, что его давно закрыли, предоставив людям возможность мерзнуть и мокнуть на улице в ожидании прибытия поезда. Нет, они не жаловались, они уже скорее смеялись. Представьте себе ситуацию: вы с детьми, бабушками и чемоданами торопитесь на поезд. У вас в руках билет в первый-второй и так далее вагон. Вы знаете, что поезд стоит в Йыхви всего одну минуту, и тут…

Поезд стоит на станции Йыхви всего одну минуту. За это время люди должны выйти и войти. ФОТО: Архив читателя.

Возьмем конкретный поезд, прибывший в Йыхви 31 декабря. Из примерно 14 вагонов вдоль перрона поместились только около восьми, еще шесть остались за его пределами. «И причина не в новогодних праздниках: такое происходит уже давно. Составы становятся все длиннее, они не помещаются у перрона, поэтому нужно либо просить проводников впустить и выпустить через другие вагоны, либо прыгать и карабкаться в чистом поле. Но это трудная задача даже для молодого мужчины, что уж говорить о детях и стариках?» - рассказал житель Йыхви, довольно часто пользующийся услугами поезда Таллинн-Йыхви.

Как он заметил, популярность поезда все увеличивается: «На нашей станции в поезд садится не меньше 30 человек. Есть и те, кто выходит. И для тех, чей вагон не уместился у перрона, это столпотворение и панические метания. Люди просто не знают, что делать».

Объяснить, как такое возможно в Евросоюзе в XXI веке, мы попросили в Министерстве экономики и коммуникаций. Однако там нам сообщили, что ответ на этот вопрос находится в компетенции Департамента технического надзора (в который министерство само и перенаправило наш запрос) и Эстонской железной дороге, одному из дочерних предприятий которой данный перрон принадлежит.

Департамент технического надзора скромно промолчал. Зато ситуацию объяснила руководитель отдела по связям с общественностью Eesti Raudtee Моника Лиллес. По ее словам, длина перронов определена постановлениями, а длина данной платформы ожидания учитывает, прежде всего, поезда Elron, которые вдоль нее вмещаются полностью. «Действительно, в случае поезда Таллинн-Москва, особенно в период праздников, когда запускают более длинные составы, платформа оказывается короткой».

Однако уточнила Лиллес, бригада поезда всегда обладает информацией о том, где и сколько человек выходит: «И в такой ситуации роль проводников – направить пассажиров к дверям из вагонов, которые выходят на платформу. На основании этой информации планируется и размещение пассажиров по вагонам».

По правилам безопасности в поездах можно открывать двери лишь тех вагонов, которые стоят у перрона. ФОТО: Архив читателя.

По ее словам, по правилам безопасности, поезда должны открывать только те двери, через которые можно выйти на перрон: «Поэтому ситуаций, когда пассажирам нужно выпрыгивать из поезда, не возникает».