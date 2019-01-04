Андрес Сепп: год устрашающего харвестера

Я понимаю и тех людей, которые созерцают в социальных сетях или других медиаресурсах фотографии очередного срубленного леса, или видят, пролетая по шоссе, прогалины на фоне единого лесного массива. Оно и ужасает, оно и кажется, мол, вот скоро вообще не останется ни одного лесочка. Отсюда и появляются в нашей речи выражения “все интенсивнее рубки”, “огромные лесосеки” и многое тому подобное.

В последние два года идут бесконечные разговоры, дескать, почему у нас сейчас стало возможным вырубать так много леса? «Общий знаменатель» для крупных лесных территорий – это явление, при котором люди перебрались из села в город, и оставили обрабатывавшиеся ранее поля на усмотрение природы. А природа, как известно, не терпит пустоты. Создание новых пахотных земель за счет лесных территорий в течение ХХ века сменилось их зарастанием лесами. Мы работаем для того, чтобы в будущем возрастное соотношение наших лесов было более равномерным, а объемы заготовки древесины стали более стабильными.

В публичном пространстве начинает превалировать мнение, дескать, если запрещать и ограничивать вырубку в лесах, они сохранятся в лучшем виде. Но лесохозяйствование – творческий процесс, от этого никуда не денешься. Перед принятием любого решения надо сначала подумать, как добиться того, чтобы результат такого решения стал для леса наименее болезненным, а для человека – наилучшим. И разумеется, ограничительными приказами и запретами хорошего результата не добьёшься.

Андрес Сепп ФОТО: RMK

Если мы считаем, что экологический образ жизни предполагает и в дальнейшем использование древесины и производимое из нее, то мы могли бы и даже должны доверять специалистам лесного дела и их опыту. А опыт необходим прежде всего для того, чтобы мы могли быть уверенными – на месте срубленных деревьев вырастет новый лес такой же ценности. И непрерывное лесоводство во всех лесах – это не волшебная палочка, его уже неоднократно применяли в истории и выяснили его недостатки. Не стоит снова наступать на те же грабли.

Нынешние дети узнают, что жуткие существа – это харвестер и лесной работник, которые только и думают, как бы вырубить волшебный мир зимней сказки сов и рысей.

В нашем общем сознании лес – это нечто дикое, таинственное и страшное. Давайте закроем глаза и представим, что мы находимся в каком-то уголке Эстонии. И все равно, где мы ни окажись, мы увидим то ли ближе, то ли дальше, но обязательно темнеющую границу леса. И рождает это в нас чувство защищенности или нет – зависит от нашего прежнего опыта общения с лесом. Андрес Варгамяэ знал, что если он выкопает канаву, то на этом месте снова вырастет лес, который и раньше тут рос, пни его еще торчали на дне реки.