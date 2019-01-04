Цена на тепло в Пюсси пойдет на спад с появлением новой котельной

В Пюсси, где цена на тепло росла каждый месяц с начала отопительного сезона, отопление может подешеветь только после того, как будет построена новая, работающая на измельченной древесине котельная, для сооружения которой предприятие Adven Eesti объявило тендер. Когда именно будет готова эта котельная, выяснится после завершения тендера и заключения договора, но, вероятно, ее построят до начала отопительного сезона 2020 года.

На сегодня предельная разрешенная цена мегаватт-часа тепла в Пюсси равна 83,96 евро. В ноябре продажную цену удалось держать на уровне 77 евро, но тем не менее это самая высокая цена тепла Adven в Эстонии.

Если сейчас город Пюсси отапливают газом, то в будущем большую часть тепла будет поставлять новая котельная, работающая на измельченной древесине, а газовая котельная будет работать только в случае очень сильных холодов.

Хотя измельченная древесина и подорожала по сравнению с первым кварталом этого года на 14 процентов, однако стоимость газа за тот же период выросла на 45 процентов, и даже если она снова пойдет на спад, использование измельченной древесины все равно означает большую, чем прежде, стабильность.

«Цена на тепло в Пюсси сейчас высока главным образом по двум причинам: высокая цена используемого в качестве топлива природного газа и очень маленькая кучность потребления, - объясняет руководитель Adven Eesti по маркетингу и коммуникации Марет Мартсепп. - Сейчас, когда цены на тепло растут, Adven Eesti удалось снизить цену во всех сетях, где используется биотопливо. Такая же задача стоит в Пюсси».

Снижению цены больше всего посодействовало бы быстрое увеличение числа потребителей. Его обеспечило бы подключение домов, отрезанных сейчас от системы отопления. Однако это означало бы большие расходы для домов, ведь простоявшие без использования системы отопления пришлось бы заменить.