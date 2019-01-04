Москвичи, продающие недвижимость, должны предоставлять справки о состоянии своего психического здоровья

Продавцы московской недвижимости должны до подписания договора купли-продажи предоставить медицинскую справку, подтверждающую их психическое здоровье. Справка должна обеспечить правовую защиту от проблем, характерных для рынка недвижимости в Москве, где безудержное мошенничество сочетается со слабой судебной системой.

По словам психолога из Москвы Антонины Париновой, требуемая справка выдается не для того, чтобы заклеймить человека психиатрическим диагнозом, а лишь выявляет способность человека реалистично и рационально мыслить. По словам Париновой, цель врачей - не находить и изолировать душевнобольных, а оценивать сознательное решение расстаться с своей недвижимостью и осознанную готовность пройти все процедуры, связанные со сделкой.