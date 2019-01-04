Газета напоминает, что в течение многих лет правительство Великобритании заявляло, что Башар Асад должен уйти в отставку, и что у его режима больше нет будущего.

Джереми Хант также возразил президенту США Дональду Трампу, сказавшему ранее, что в войне с экстремистской группировкой «Исламское государство» (запрещена во многих странах, включая Россию) одержана победа.

По словам британского министра, до разгрома ИГ еще далеко.

В декабре Дональд Трамп распорядился вывести американские войска из Сирии, написав в «Твиттере»: «Мы разгромили ИГ в Сирии».

Но всего несколько дней спустя он приказал замедлить вывод американских войск из этой страны, после того как лидеры многих стран-союзников США открыто выразили свое несогласие с этим решением американского президента, пишет Daily Mail.

Все взоры на Вашингтон

Times в своей редакционной статье пишет, что в 2019 году американская политика, скорее всего, станет еще более непредсказуемой, что, в свою очередь, представляет серьезную проблему для Великобритании.

Теперь Дональду Трампу придется иметь дело с конгрессом, который больше не находится под полным контролем Республиканской партии.

Демократы сейчас занимают большинство мест в палате представителей и сделают все возможное, чтобы политически уничтожить Дональда Трампа.

Кроме того, политики будут уделять все больше внимания выборам в 2020 году.

Пока никому не ясно, выдвинет ли кто-либо из республиканцев свою кандидатуру на пост президента в противовес Трампу и решит ли сам Трамп идти на переизбрание.

Ответить на эти вопросы сейчас сложнее, чем было всего несколько недель назад.

Митт Ромни, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, опубликовал на прошлой неделе статью, в которой заявил, что президентство Трампа катится под откос.

В этом году все будет еще сложнее, пишет газета. Споры о возможном финансировании строительства стены вдоль границы с Мексикой будут тянуться неделями, так как по этому вопросу у демократов нет никаких причин идти на компромисс.

Трамп тоже отказывается от компромисса по вопросу о стене, так как, по его же словам, он тогда будет выглядеть глупо.

Также вероятно, что в ближайшие недели спецпрокурор Роберт Мюллер закончит свое расследование возможного сотрудничества предвыборного штаба Трампа с российскими властями.

Проблема для Трампа еще и в том, что если его президентство будет и дальше катиться под откос, против него могут начать выступать члены его собственной партии.

Великобритания - один из ближайших союзников США, и непредсказуемость теперешнего американского президента вызывает здесь серьезное беспокойство.

Да, Великобритания вынуждена поддерживать тесные связи с Трампом, иного выбора у нее нет.

Но, учитывая непредсказуемость его решений, Лондону стоит укрепить отношения с другими центрами власти в США, в том числе с конгрессом и корпорациями, пишет газета.

Наши связи с Америкой не зависят лишь от человека в Белом доме, пишет Times.

Космос становится новым фронтом

Daily Telegraph публикует статью Джона Хеммингса, директора Центра исследования Азии при Обществе Генри Джексона при Кембриджском университете.

Он напоминает, что новость о том, что китайский космический зонд «Чанъэ-4» с первой попытки благополучно приземлился на обратной стороне Луны, обошла весь мир.

Но, хотя развитие космической программы - явление положительное, нельзя забывать, что Китай также чрезвычайно быстро развивает свое военное присутствие в космосе.

В прошлогоднем докладе Пентагона говорится, что с тех пор, как в 2007 году Пекин испытал ракету, способную уничтожить спутник, способность Китая сбивать американские спутники серьезно возросла.

Многие из разрабатываемых Китаем систем носят скорее оборонительный характер: их цель - не дать противнику использовать свои спутники в случае конфликта или кризиса.

Тот факт, что администрация Дональда Трампа объявила летом о создании американских космических войск, указывает на то, насколько серьезно Вашингтон относится к этому вопросу.

Космос становится новым фронтом. Учитывая, что китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Тайвань должен и будет воссоединен с КНР, в то время как США десятилетиями обещают защищать Тайвань, конфликт в космосе может перестать быть лишь сюжетом научной фантастики.

Хотя следует радоваться технологическому прогрессу человечества в освоении космоса, возможно, мы лишь переносим в космос наши земные проблемы, пишет Джон Хеммингс в Daily Telegraph.

Миллионы на борьбу с дронами

Guardian пишет, что администрация крупнейших британских аэропортов потратит миллионы фунтов стерлингов на закупку оборудования для защиты от беспилотников.

Газета напоминает, что незадолго до Рождества информация о появлении дронов над Гатвиком привела к закрытию второго по величине британского аэропорта и отмене примерно тысячи авиарейсов.

Два крупнейших аэропорта страны - Хитроу и Гатвик - уже приобрели необходимое оборудование военного образца, пишет газета.

Во время хаоса, вызванного сообщениями о появлении дронов над летным полем, властям пришлось задействовать вооруженные силы, которые, насколько известно, использовали разработанную в Израиле систему Drone Dome («Купол против дронов»), пишет Guardian.

Представители администрации Гатвика не сообщают, какую именно систему защиты от беспилотников они приобрели.

Drone Dome может обнаружить дроны в радиусе около 10 километров и заглушать связь между летательным аппаратом и его оператором. Некоторые другие подобные системы могут также сбивать дроны при помощи лазеров, отмечает Guardian.

Отсидеться дома

Daily Telegraph пишет, что в воскресенье 6 января лучше не выходить из дома и уж точно ни в коем случае не стоит делать ничего сложного или потенциально опасного.

Почему? Потому что именно 6 января смертность в Великобритании повышается на 25% по сравнению со средними показателями.

С 2005 года в среднем 1732 британца покидают этот мир именно в этот день, в то время как средняя цифра в остальные дни года достигает лишь 1387 человек. 5 и 7 января смертность тоже растет, но не так сильно, как 6-го.

Аналитики говорят, что этому может быть несколько причин. В холодную погоду люди чаще заболевают, иногда с летальным исходом.

Возможно также, что пожилые люди с уже подорванным здоровьем собирают все оставшиеся силы для того, чтобы дождаться Рождества и увидеть родственников, но после Нового года их силы иссякают.

Также известно, что именно в январе заметно растет число самоубийств и попыток суицида.

С другой стороны, 30 июля - лучший день в году. Именно в этот день резко - на 13% процентов - падает ежедневный средний уровень смертности, пишет Daily Telegraph.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com