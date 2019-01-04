Космос. Иллюстративное фото.

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В обзоре британской прессы:

Россия теперь в ответе за Сирию

Британские газеты анализируют слова министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, заявившего, что президент Сирии Башар Асад, судя по всему, еще долго останется у власти.

Daily Mail наиболее подробно разбирает слова министра, сказавшего в интервью телеканалу Sky News, что это произойдет из-за поддержки, оказываемой режиму Асада Россией.

В своем наиболее откровенном интервью по вопросу о Сирии британский министр сказал, что российский президент Владимир Путин теперь обязан обеспечить мир в Сирии.

«Россия, может быть, думает, что она заручилась сферой своего влияния. Мы ей говорим: да, но вы также взяли на себя ответственность», - цитирует газета министра. - Если вы будете и дальше вмешиваться в происходящее в Сирии, значит, на вас лежит ответственность за обеспечение там реального мира. А это означает, что президент Асад не должен использовать химическое оружие».