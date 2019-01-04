Центристы пока не будут требовать от Сависаара возврата потраченных на адвоката денег

По его словам, окончательное решение по теме урегулирования финансового вопроса между Сависааром и партией и о том, какой будет эта сумма, может принять только правление политической силы, пишет rus.err.ee .

"Сейчас партия сосредоточена на предстоящих парламентских выборах, а вопрос взыскания с Сависаара денег будет обсуждаться уже после выборов", - подчеркнул Корб, а также добавил, что пока рано говорить о том, о какой сумме может идти речь.