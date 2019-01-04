Центристы пока не будут требовать от Сависаара возврата потраченных на адвоката денег

Руководство Центристской партии до парламентских выборов не станет обращаться к бывшему лидеру политической силы Эдгару Сависаару с предложением вернуть деньги, которые были выделены ему на адвоката, защищавшего экс-председателя партии во время судебного разбирательства по уголовному делу о коррупции, об этом в пятницу рассказал генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.
По его словам, окончательное решение по теме урегулирования финансового вопроса между Сависааром и партией и о том, какой будет эта сумма, может принять только правление политической силы, пишет rus.err.ee.
"Сейчас партия сосредоточена на предстоящих парламентских выборах, а вопрос взыскания с Сависаара денег будет обсуждаться уже после выборов", - подчеркнул Корб, а также добавил, что пока рано говорить о том, о какой сумме может идти речь.
Напомним, 21 декабря, Государственный суд Эстонии постановил закрыть уголовное дело против бывшего председателя Центристской партии, экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара.