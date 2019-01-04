Картина дня: странное исчезновение молодой женщины, дальнейшая судьба садоводства Nurmiko и премия "Человек года"

Странное исчезновение: бесследно пропала молодая женщина, у полиции нет никаких зацепок

Помимо того, что в последние месяцы года полиция обращалась к общественности с просьбой помочь в поисках пропавших в Ярвамаа пожилых людей, другие местные жители также обеспокоены пропажей своих близких. По словам полиции, не стоит за каждым исчезновением видеть преступление. Читайте далее...

Туманная мечта об окружной железной дороге: цены заставили взвыть

Немыслимые цены заставили Министерство экономики и коммуникаций, ранее определенно обещавшего построить окружную железную дорогу, отказаться от своих слов. Читайте далее...

Цена на электричество к февралю может вырасти на 20 процентов

Будущие сделки, заключенные в последние дни года, показывают, что биржевая цена электричества в Эстонии и Финляндии в январе будет почти 60-61 евро, а в феврале — 63-63 евро, что почти на 20 процентов больше среднего показателя в декабре. Читайте далее...

Владелец садоводства Nurmiko: мы не можем принять помощь людей

По словам одного из владельцев садоводства Nurmiko, Кристьяна Унгерсона, многие люди предлагали помощь сгоревшему предприятию, но оно не может ее принять. Читайте далее...

Запуск ракеты влетит в копеечку: уничтожившего дело жизни эстонской семьи могут заставить возместить ущерб

Полиция установила, что в садоводство Nurmiko не запускали сигнальную ракету умышленно, поэтому речь идет не о преступлении, а о несчастном случае. Несмотря на это, на выпустившего ракету может быть распространена гражданская ответственность, что означает, что у Nurmiko или страховой компании появляется право через суд востребовать компенсацию. Читайте далее...

Пропали сотни евро: неизвестный обчистил банковский счет жителя Эстонии

Вчера, 3 января, было начато уголовное производство в связи с исчезновением с банковского счета жителя Эстония нескольких сотен евро. Читайте далее...

С сегодняшнего дня у пользователей ИД-карты могут возникнуть проблемы с цифровой подписью

Начиная с января цифровую подпись можно поставить лишь с помощью последней версии программы DigiDoc4, а пользователям более старых версий программного обеспечения следует обновить его как можно скорее. Читайте далее...

В Магнитогорске проходят первые похороны погибших в результате обрушения дома

Сегодня, 4 января, проходят первые похороны шестерых погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Читайте далее...

Покупательница из Ивангорода: за продуктами в Нарву ходит большинство местных жителей

В магазинах Нарвы часто можно видеть туристов из России, закупающих в больших количествах сыры, колбасы, одежду, другие товары европейского производства. Петербуржцы и ивангородцы отоваривались в нарвских магазинах и раньше. Читайте далее...

Фото и видео: Postimees удостоил титула «Человек 2018 года» авторов мемориала жертвам коммунизма

Сегодня, 4 января, Postimees удостоил титула «Человек 2018 года» авторов мемориала жертвам коммунизма «Путь» Калле Веллевоога, Яана Тийдеманна, Тийу Труус, Кирке Кангро и Лидию Зарудную. Читайте далее...

Полиция ищет женщину, которая спровоцировала на парковке ДТП и скрылась

По сообщению Пыхьяской префектуры, 25 ноября в 14:34 на парковке Садама, 25/1 в Таллинне управлявшая Volkswagen Passat женщина задела автомобиль Škoda Octavia. После ДТП она скрылась с парковки. Читайте далее...

ЧП на горе в Отепя: россиянку после жуткого падения унесли на носилках

В Отепя впервые проходит этап кубка мира по лыжному двоеборью. Сегодня во время пробного заезда с горы Техванди упала россиянка Стефания Надымова. Читайте далее...

Кризис на подходе? На таллиннской бирже крупнейшее падение за семь лет