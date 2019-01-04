Картина дня: странное исчезновение молодой женщины, дальнейшая судьба садоводства Nurmiko и премия "Человек года"

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Странное исчезновение: бесследно пропала молодая женщина, у полиции нет никаких зацепок
Помимо того, что в последние месяцы года полиция обращалась к общественности с просьбой помочь в поисках пропавших в Ярвамаа пожилых людей, другие местные жители также обеспокоены пропажей своих близких. По словам полиции, не стоит за каждым исчезновением видеть преступление. Читайте далее...
Туманная мечта об окружной железной дороге: цены заставили взвыть
Немыслимые цены заставили Министерство экономики и коммуникаций, ранее определенно обещавшего построить окружную железную дорогу, отказаться от своих слов. Читайте далее...
Цена на электричество к февралю может вырасти на 20 процентов
Будущие сделки, заключенные в последние дни года, показывают, что биржевая цена электричества в Эстонии и Финляндии в январе будет почти 60-61 евро, а в феврале — 63-63 евро, что почти на 20 процентов больше среднего показателя в декабре. Читайте далее...
Владелец садоводства Nurmiko: мы не можем принять помощь людей
По словам одного из владельцев садоводства Nurmiko, Кристьяна Унгерсона, многие люди предлагали помощь сгоревшему предприятию, но оно не может ее принять. Читайте далее...
Запуск ракеты влетит в копеечку: уничтожившего дело жизни эстонской семьи могут заставить возместить ущерб
Полиция установила, что в садоводство Nurmiko не запускали сигнальную ракету умышленно, поэтому речь идет не о преступлении, а о несчастном случае. Несмотря на это, на выпустившего ракету может быть распространена гражданская ответственность, что означает, что у Nurmiko или страховой компании появляется право через суд востребовать компенсацию. Читайте далее...
Пропали сотни евро: неизвестный обчистил банковский счет жителя Эстонии
Вчера, 3 января, было начато уголовное производство в связи с исчезновением с банковского счета жителя Эстония нескольких сотен евро. Читайте далее...
С сегодняшнего дня у пользователей ИД-карты могут возникнуть проблемы с цифровой подписью
Начиная с января цифровую подпись можно поставить лишь с помощью последней версии программы DigiDoc4, а пользователям более старых версий программного обеспечения следует обновить его как можно скорее. Читайте далее...
В Магнитогорске проходят первые похороны погибших в результате обрушения дома
Сегодня, 4 января, проходят первые похороны шестерых погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Читайте далее...
Покупательница из Ивангорода: за продуктами в Нарву ходит большинство местных жителей
В магазинах Нарвы часто можно видеть туристов из России, закупающих в больших количествах сыры, колбасы, одежду, другие товары европейского производства. Петербуржцы и ивангородцы отоваривались в нарвских магазинах и раньше. Читайте далее...
Фото и видео: Postimees удостоил титула «Человек 2018 года» авторов мемориала жертвам коммунизма
Сегодня, 4 января, Postimees удостоил титула «Человек 2018 года» авторов мемориала жертвам коммунизма «Путь» Калле Веллевоога, Яана Тийдеманна, Тийу Труус, Кирке Кангро и Лидию Зарудную. Читайте далее...
Полиция ищет женщину, которая спровоцировала на парковке ДТП и скрылась
По сообщению Пыхьяской префектуры, 25 ноября в 14:34 на парковке Садама, 25/1 в Таллинне управлявшая Volkswagen Passat женщина задела автомобиль Škoda Octavia. После ДТП она скрылась с парковки. Читайте далее...
ЧП на горе в Отепя: россиянку после жуткого падения унесли на носилках
В Отепя впервые проходит этап кубка мира по лыжному двоеборью. Сегодня во время пробного заезда с горы Техванди упала россиянка Стефания Надымова. Читайте далее...
Кризис на подходе? На таллиннской бирже крупнейшее падение за семь лет
В декабре биржи стран Балтии были в значительном минусе, Таллиннская биржа за семь лет упала до самого низкого уровня за последние семь лет, потеряв за месяц 5,23%, причем акция Tallink упала на 10,57%. Читайте далее...