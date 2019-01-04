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Таллиннская рождественская ярмарка будет открыта до православного Рождества

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Таллиннская рождественская ярмарка

ФОТО: Sergei Zjuganov

Таллиннская рождественская ярмарка будет работать до православного Рождества - вечера 7 января. 

Завершающее мероприятие рождественской ярмарки пройдет 6 января начиная с 12.00 и его проведет Дед Мороз Эффи, которого можно будет в этом году в последний раз увидеть на Ратушной площади. В 13.35 на сцену выйдут танцевальные группы Kiili Keerulised, Kiilitar и Kiili Kirjud, чтобы поставить точку в культурной программе, которая проходила на протяжении почти двух месяцев. 

«Еще несколько дней осталось для того, чтобы всей семьей посетить рождественскую ярмарку на Ратушной площади, признанную лучшей в Европе, и насладиться еще раз атмосферой праздника. Рождественская ярмарка вместе с почти сотней продавцов будет работать до вечера 7 января», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. 

Таллиннская рождественская ярмарка была открыта 16 ноября прошлого года вместе с зажжением огней рождественской ели, которая после закрытия ярмарки останется на Ратушной площади еще как минимум на один месяц.

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