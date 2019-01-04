Видео: Таиланд накрыл мощнейший шторм последних десятилетий

Сопровождающий шторм ветер образовал высокие волны в Сиамском заливе. В провинции Накхонситхаммарат деревья упали на дома, нанеся огромный ущерб населению.

В результате стихии погиб по меньшей мере один человек. По сообщению местных властей, жертвой стал рыбак, лодка которого опрокинулась из-за сильного ветра. Метеорологи предупредили о проливных ливнях и сильных ветрах в 15 провинциях на юге Таиланда. В семи из них уже эвакуированы более 6 тысяч местных жителей.

По информации Метеорологического департамента страны, тропический шторм вряд ли перерастёт в полноценный тайфун. Он необычен тем, что образовался не в сезон муссонных дождей, а, наоборот, в то самое время, когда в Таиланде обычно стоит отличная погода и десятки тысяч туристов приезжают на новогодние праздники.

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix