Кризис на подходе? На таллиннской бирже крупнейшее падение за семь лет

В декабре на Таллинской бирже было заключено 4385 сделок на сумму 10,9 миллиона евро, индекс OMXT упал на 5,23%. Речь идет о крупнейшем спаде с декабря 2011 года, когда биржа упала на 5,5%.

Больше всего потеряла акция Tallink, которая за месяц обвалилась на 10,57% до 1,015 евро, при этом общий оборот по совершенной с ними 1041 сделке достиг почти 2,9 миллиона евро. В долгосрочной перспективе спад Tallink не был столь драматичным, поскольку в ноябре акция Tallink в ожидании торгов на Хельсинкской бирже выросла на целых 17%.

Больше всего в декабре торговались на бирже акции Tallinna Sadam, которые при 514 сделках и обороте в 3,5 миллиона евро упали на 3,06% до 2Б04 евро. Более чем на миллион евро в декабре было также совершено сделок с акциями Tallinna Kaubamaja, которые упали на 3,22% до 8,42 евро. Оборот по 644 сделкам составил почти 1,1 миллиона евро.

Больше всего в Таллинне выросли в декабре цены на акции трех компаний. Акция Eften при обороте в 57 000 евро выросла на 1,25% до 16,2 евро, а акция Pro Kapital при обороте в 35 000 евро выросла на 3,14% до 1,64 евро. Самый большой рывок совершила акция PRFoods, которая подорожала на 12,96% до 0,61 евро при месячном обороте в 200 000 евро.

Вильнюсская биржа упала в декабре на 4,06% до 616,9 пункта. В Литве общий оборот при 3962 сделках составил в декабре 8,9 миллиона евро. Наибольший оборот был зафиксирован с акциями Šiaulių bankas, которые при обороте 3,8 миллиона евро упали на 9,89% до 0,401 евро.

Индекс Рижской биржи OMXR при 1044 сделках и общей обороте 1,6 миллиона евро упал в декабре на 2,8% до 929,02 пункта. Больше всего у латышей торговались акции Grindeks, с которыми было совершено 402 сделки почти на миллион евро. Grindeks был одним из немногих, кто продемонстрировал рост, подорожав за месяц на 7,97% до 6,5 евро за акцию.

Общий оборот балтийского рынка облигаций составил 2,3 миллиона евро, из которых 1,5 миллиона евро – в Вильнюсе, причем 1,4 миллиона составили сделки с облигациями литовского государства. Общая стоимость балтийских облигаций выросла в декабре на 1,78% до 6,95 миллиарда евро.

По количеству сделок в декабре был наиболее активен банк LHV, маклеры которого были посредниками в 27,94% от всех сделок. При посредничестве маклеров Swedbank было осуществлено 23,87% сделок, маклеры SEB осуществили 20,15% сделок. Доля маклеров Orion составила 12,8% и Šiaulių – 7,54%.